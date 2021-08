Diablo II: Resurrected, il negozio digitale di Microsoft svela anzitempo la beta pubblica

Manca poco più di un mese al lancio di Diablo II: Resurrected , eppure non c’è ancora nessuna informazione ufficiale sulla beta pubblica promessa da Blizzard prima del debutto ufficiale. Un indizio potrebbe tuttavia esserselo lasciato sfuggire proprio Microsoft , che tramite Xbox Games Store avrebbe svelato in anticipo per errore la data di lancio della beta: il 17 agosto .

Il dettaglio è stato prontamente rimosso, ma non abbastanza in fretta per evitare che qualcuno immortalasse la data: la finestra di lancio è di per sé plausibile, poiché rientra nel promesso mese di agosto circa trenta giorni prima dell'uscita sul mercato.

Diablo II: Resurrected è una versione riveduta e corretta del classico gioco di ruolo lanciato nel 2000, che sarà disponibile dal 23 settembre su PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Chiunque abbia prenotato il gioco potrà avere accesso anticipato alla beta, per tutti gli altri non resta che aspettare il comunicato ufficiale da parte di Activision Blizzard.

Oltre a supportare la risoluzione Ultra-HD 4K con un frame-rate a 60 fotogrammi per secondo e supportare la progressione tra piattaforma diverse, Diablo II: Resurrected permette anche di importare i salvataggi di vent’anni fa e passare in ogni momento dalla grafica moderna a quella originale.

