Destiny sbarca su smartphone, ecco il frutto della collaborazione tra Bungie e NetEase

Destiny: Rising arriverà su dispositivi Android e iOS in futuro, scegliendo l'ormai consueta formula free-to-play: in tal senso, non è chiaro come verrà portata avanti la monetizzazione e se questo nuovo progetto di NetEase potrà contare sulle discutibili meccaniche "gacha" di altri titoli per mobile come Genshin Impact, ma è lecito credere che modelli alternativi dei personaggi (le cosiddette "skin") saranno vendute in cambio di denaro reale per differenziare il proprio alter ego digitale da quello di altri giocatori.