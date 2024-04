Destiny 2: La Forma Ultima, tutte le novità svelate da Bungie

La decisione di rinviare l'uscita de La Forma Ultima , espansione finale di Destiny 2 , ha fatto bene agli sviluppatori di Bungie , che durante l'evento di presentazione delle novità hanno messo in mostra un progetto più promettente rispetto all'annuncio originale: tra nuove sottoclassi "modulari", una maggiore libertà di espressione e una fazione nemica inedita, per lo sparatutto sembra esserci tanta carne al fuoco.

In occasione dell'evento di anteprima di gameplay de La Forma Ultima, gli sviluppatori dello studio first-party PlayStation hanno svelato una serie di novità legate all'espansione che, il prossimo giugno, permetterà ai giocatori dello sparatutto di mettere fine alla "saga della Luce e dell'Oscurità".

Tra le novità più interessanti spicca certamente l'introduzione delle sottoclassi prismatiche, un nuovo sistema modulare che permetterà di brandire i poteri della Luce del Viaggiatore e quelli dell'Oscurità combinandoli per la prima volta in quasi dieci anni dal lancio di Destiny: questa novità garantirà così nuove opzioni di potenziamento e una personalizzazione del proprio stile di gioco ancora più ampia, specialmente grazie a una meccanica inedita chiamata trascendenza.

Utilizzando le abilità della Luce e dell'Oscurità, infatti, i giocatori potranno accumulare energia per entrambe le fonti di potere: una volta riempite le relative "barre" nell'interfaccia, sarà possibile attivare un nuovo potere che donerà ai Guardiani una sorta di "stato di grazia" in cui le abilità saranno ripristinate immediatamente e sarà possibile utilizzare un nuovo tipo di granata speciale, che unirà sottoclassi differenti. Gli stregoni potranno combinare stasi e vuoto, i titani attingeranno dall'arco e dalla telascura, mentre i cacciatori saranno capaci di sfruttare i poteri solari e della stasi per scatenare sui nemici un mix esplosivo di fuoco e ghiaccio.

Caratteristiche, queste, che torneranno particolarmente utili per affrontare una nuova "razza" di nemici, una vera novità per una serie che negli ultimi dieci anni si è limitata il più delle volte a riproporre nemici già esistenti con piccole variazioni: i Terrori, il nome definitivo della nuova fazione che è stata introdotta lo scorso anno con l'espansione L'Eclissi, saranno i nuovi araldi del Testimone e sfodereranno abilità mai viste prima nell'universo dello sparatutto, offrendo una vera boccata d'aria fresca per l'ecosistema creato dalla software house americana nel lontano 2014.

Oltre alle "soggiogatrici", già presentate all'annuncio de La Forma Ultima, Bungie ha confermato la presenza di altre unità chiamate "arcigni" (nemici volanti estremamente mobili), "simulacri" (dei picchiatori corpo a corpo particolarmente letali e in grado di liberare una forma "geist" che perseguiterà i giocatori), "attendenti" e "tessitrame" (delle versioni alterate degli Psionici che possono brandire rispettivamente la stasi e la telascura). Insieme, i Terrori rappresenteranno la minaccia principale che attenderà i Guardiani nella nuova location che sarà introdotta nella storia di quest'espansione, il Pallido Cuore del Viaggiatore, che rappresenterà il teatro principale dello scontro finale tra Luce e Oscurità.

Se per mettere le mani sulla nuova espansione toccherà attendere ancora due mesi, con lancio previsto per il 4 giugno su PC, PlayStation e Xbox, Bungie ha pensato di introdurre un nuovo contenuto gratuito chiamato Verso la Luce e già disponibile su tutte le piattaforme: si tratta di un aggiornamento della durata di due mesi che offre una nuova attività a ondate chiamata Assalto furioso e il ritorno di alcune armi del passato (con tanto di edizioni limitate), che saranno particolarmente utili per affrontare delle versioni rivisitate di due missioni esotiche ricorrenti ("I sussurri" e "Ora Zero"). Non manca, inoltre, un nuovo spazio social chiamato Sala dei Campioni e una modalità Pantheon in cui affrontare i boss più temibili.

Nel frattempo, Bungie ha confermato che l'espansione La Forma Ultima non segnerà la fine per il franchise di Destiny: sappiamo già che la storia dello sparatutto continuerà con tre "episodi" che si concentreranno su alcune fazioni esistenti di nemici per approfondire lo stato del sistema solare dopo la conclusione della guerra tra Viaggiatore e Testimone, ma le parole del responsabile del franchise, Luke Smith, sembrano suggerire la presentazione di un nuovo videogioco della saga che potrebbe avvenire in futuro. È lecito immaginare che, in vista del decimo anniversario della saga (previsto per il prossimo settembre), lo studio possa svelare un nuovo episodio e la direzione che intende intraprendere negli anni a venire.