Dead Rising sta per tornare: il videogame horror di Capcom entra nella nuova generazione

Il primo filmato di Dead Rising Deluxe Remaster mostra lo storico protagonista dell'avventura, il fotoreporter Frank West, arrivare al centro commerciale di Willamette per investigare su un misterioso caso che ha isolato il luogo dal resto del mondo: ben presto, il giornalista si renderà conto che un'epidemia zombi ha colpito la cittadina del Colorado e avrà solo tre giorni per investigare sulle cause che l'hanno scatenata.