Le nuove periferiche per Switch 10 settembre 2019 10:11 Dalla realtà virtuale ai controller flessibili: Nintendo guarda al futuro La casa di Kyoto registra nuovi brevetti per alcuni accessori che potrebbero arricchire lʼesperienza della sua console in futuro

C'è grande fermento in casa Nintendo: l'azienda giapponese continua a lavorare per espandere la famiglia di console Nintendo Switch e ampliarne la gamma di periferiche, con nuovi brevetti che lasciano intuire la direzione che il colosso nipponico ha intenzione di intraprendere per il futuro.



Due brevetti separati, infatti, confermano che oltre a Nintendo Switch Lite la casa di Kyoto avrebbe in serbo un visore per la realtà virtuale (questa volta tradizionale, dopo l'esperimento in cartone di Nintendo Labo) e di un nuovo modello di Joy-Con con design flessibile, per adattarsi alle esigenze dei giocatori "hardcore".

Il brevetto del visore sarebbe stato registrato da Nintendo nel febbraio 2018, tuttavia le specifiche del suo design sono apparse in rete solo lo scorso agosto. Come potete intuire dalle immagini presenti nel brevetto, il nuovo headset sarà applicato sull'unità centrale di Switch e sarebbe utilizzato impugnando la console dai due Joy-Con e premendo il volto contro il visore.



Al contrario di Nintendo Labo, il visore sarà realizzato in plastica e non sarà possibile utilizzarlo come un normale caschetto.