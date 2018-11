Dal cinema ai videogiochi: Rapunzel sarà in Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts 3, il terzo capitolo della saga che mescola Final Fantasy e Disney, arriverà il 29 gennaio 2019 e in occasione del Lucca Comics & Games 2018 è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato a Rapunzel.



"Quando Rapunzel abbandona per la prima volta la misteriosa torre in cui è rinchiusa con l’aiuto del furfante Flynn Rider, Sora, Paperino e Pippo si uniscono all’avventura per liberare il regno dagli Heartless. Il nuovo trailer mostra anche alcune delle meccaniche di combattimento con cui i giocatori potranno divertirsi in questo magico mondo: sconfiggi gli Heartless con l’aiuto dei magici capelli dorati di Rapunzel", si legge nell'incipit della storia che legherà l'universo della principessa Disney e quello tanto amato dai videogiocatori di tutto il mondo.



Ed è incredibile notare come la grafica del gioco sia nettamente vicina (se non superiore, in alcuni casi) al film uscito nelle sale nel 2010. Vedere per credere!