Cina: nonno gamer 88enne vince il record come "vlogger di videogiochi" più anziano

L’uomo è stato insignito del Guinness World Record per aver condiviso i suoi contenuti in rete con migliaia di fan

In Estremo Oriente, numerosi utenti non più giovanissimi sono riusciti a ritagliarsi enormi fette di pubblico grazie a tale passione: uno dei casi più noti è in Cina, dove il famoso "nonno gamer" 88enne Yang Binglin ha vinto il Guinness dei primati come "vlogger di videogiochi" maschile più anziano al mondo .

Giocare ai videogiochi non ha età e persino creare contenuti social su di essi ormai non ha limiti di tempo.

Secondo il portale cinese Jimu News, il simpatico nonnetto è stato insignito del prestigioso riconoscimento per essere il più vecchio content creator di videogame su Bilibili, un'importante piattaforma di condivisione video in Cina.

Binglin, residente della provincia di Sichuan, si è avventurato nel mondo del vlogging di videogiochi quattro anni fa. La sua passione per i videogiochi e la sua determinazione a condividere le sue esperienze lo hanno reso una figura molto amata dalle community dei videogiocatori, passatempo che gli è valso un seguito di oltre 280mila follower.

Dopo aver concluso la sua carriera nella ricerca e nell'ingegneria delle trivellazioni petrolifere e di gas nel Sichuan nel 1996, l’uomo si è cimentato in passatempi come il ping pong e i videogiochi. È passato da titoli minori a esperienze più conosciute e complesse, come Tomb Raider e Call of Duty, accumulando una collezione di oltre 500 dischi fisici grazie alle sue "incursioni" nei negozi di videogiochi di tutta la nazione.

Secondo le parole di Binglin, diventare un vlogger ha aumentato il suo senso dell’onore. Da sempre, fa tesoro delle interazioni con migliaia di giovani fan ed esprime gratitudine per i regali ricevuti dai suoi follower (tra cui una PlayStation 5, ottenuta grazie alla generosità della sua community). Pur sottolineando l'importanza di conciliare il gioco con lo studio o il lavoro, consiglia ai giovani di immergersi nella vita reale facendo piani e programmi per il futuro.

Al di là della sua profonda passione per i videogiochi, il simpatico nonno gamer mantiene uno stile di vita equilibrato, dedicandosi ad attività come il ping pong o andando a fare la spesa al mattino presto. Ogni giorno trascorre qualche ora a giocare, a partire dal primo pomeriggio fino alle nove di sera, quando si congeda dai suoi seguaci dando loro la buonanotte.

"Nonostante la sua passione, il nonno non indulge eccessivamente nel gioco; mantiene un rigoroso senso di autodisciplina, dedicandogli ogni giorno e prendendo diligentemente appunti su diverse strategie", ha dichiarato suo nipote Yang Yihua, puntualizzando come suo nonno non sia da meno a tanti giovani nell'universo dei videogiochi e con un costante desiderio di esplorare nuove tecnologie. L'amore dell'anziano per i videogame di caccia al tesoro gli ha permesso anche di sperimentare virtualmente varie culture e ambientazioni storiche.

Dopo aver appreso del Guinness dei primati, Yang ha espresso il desiderio di continuare a dare il suo contributo attivo al mondo dei videogiochi, in particolare guidando le giovani generazioni. Yang spera di assistere alla nascita di nuove console e giochi innovativi in Cina, riponendo le sue aspettative nella "preziosa saggezza" racchiusa nelle esperienze di gioco dei videogiochi per i bambini.