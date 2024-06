Canada: centro di recupero usa i videogiochi per supportare i bambini in lutto

La donna si ritiene soddisfatta del lavoro compiuto fino a questo momento e spera di poter migliorare gli spazi di accoglienza, aggiungendo alle postazioni dedicate ai videogiochi elementi e oggetti sempre più vicini all’ambiente domestico, così che i bambini si sentano come a casa propria. "Stiamo dando loro il linguaggio per descrivere effettivamente come si sentono e stiamo dando loro delle abilità per affrontare i problemi da portare con sé", ha detto Hills. "Stando seduti qui a giocare con loro, molti mi hanno detto: 'Sai, lo facevo con la persona cara che amavo tanto, ma ora non c'è più e non ho nessuno con cui giocare'. Non è purtroppo la stessa cosa, ma dà loro quel piccolo ricordo".