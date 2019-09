Canada: cinque punti per un videogame su misura

Le ricerche non finiscono mai e i casi in cui la scienza si connette sempre più profondamente ai videogiochi si moltiplicano a macchia d’olio. Il livello di coinvolgimento dei giocatori è ormai arrivato a un punto tale che si lavora strenuamente per rendere sempre più intensa e reale la fruizione dell’esperienza di gioco.



A tal proposito, i ricercatori dell’Università di Waterloo in Canada hanno sviluppato un nuovo strumento che consentirà ai game designer di creare giochi sempre più immersivi e campagne di marketing personalizzate attraverso il "modello delle caratteristiche-tipo del giocatore", che potrà essere utilizzato per valutare il tipo di gameplay adatto a diversi utenti con un elevato margine di precisione e accuratezza.



Il modello si basa infatti su cinque tratti distintivi: sociale, estetico, sfida, obiettivo e narrativa.