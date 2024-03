Call of Duty si espande su smartphone con Warzone Mobile

L'ecosistema di Call of Duty si espande: il popolare sparatutto in soggettiva, uno dei motivi principali alla base della querelle tra Sony e Microsoft prima dell'acquisizione di Activision Blizzard King da parte della casa di Redmond, sta per arrivare su smartphone e tablet con Warzone Mobile , edizione "portatile" del videogame destinata ai dispositivi Android e iOS in uscita il 21 marzo .

Quest'edizione includerà un sistema di progressione condiviso con gli altri giochi attualmente parte dell'ecosistema di Call of Duty, ovvero Modern Warfare III e la versione "standard" del battle royale Warzone.

Call of Duty: Warzone Mobile includerà due mappe particolarmente apprezzate dalla community, come Verdansk (che supporterà fino a 120 giocatori simultaneamente) e Rebirth Island (fino a 48 giocatori nella modalità "Ritorno"), in aggiunta a scenari per la modalità multiplayer come Shipment, Scarpyard e Shoot House. Accedendo con il proprio account già utilizzato su Warzone o Modern Warfare III, sarà possibile mantenere i propri progressi e sbloccare ricompense condivise in tutti i giochi.

La versione mobile di Call of Duty: Warzone arriverà solo il 21 marzo, ma finora sono già 50 milioni gli utenti che hanno "prenotato" una copia del gioco che, vale la pena sottolinearlo, arriverà gratuitamente su Android e iOS ma farà ampio uso di microtransazioni per permettere ai giocatori di personalizzare il proprio alter ego digitale con contenuti estetici.