Brevettata una speciale cartuccia, potrebbe avere a che fare con PS5

Sono settimane intense per gli appassionati di videogiochi: dopo un'annata di titoli da incorniciare, continuano senza sosta i rumor su PS5.



Questa volta parliamo di un nuovo brevetto registrato da Sony in Corea del Sud che riguarda una speciale cartuccia. Questo accessorio suggerirebbe l'ipotesi di una nuova console portatile che si ricollegherebbe a un altro brevetto che ricorda Nintendo Switch.



Le dichiarazioni negative dei dirigenti di Sony su un successore di PS Vita, però, non lascerebbero strada a questa ipotesi, ma sappiamo che la prossima ammiraglia casalinga sarà "strettamente integrata con i dispositivi portatili".



La cartuccia di cui si parla in queste ore ha quindi a che fare con PlayStation 5 e uno speciale controller da utilizzare con gli smartphone? Lo scopriremo prossimamente: continuate a seguirci per tutte le novità sul futuro delle console.