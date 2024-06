Beyond Good and Evil festeggia il 20esimo anniversario e si rifà il look

Si torna a parlare di Beyond Good and Evil, la storica avventura creata da Michel Ancel (già autore di Rayman) sotto l'egida di Ubisoft: per celebrare il 20esimo anniversario dall'uscita sul mercato, infatti, la software house franco-canadese ha annunciato l'arrivo di una riedizione intitolata Beyond Good and Evil: 20th Anniversary Edition, in uscita il 25 giugno su PC e console di nuova e vecchia generazione.