Il nuovo Battlefield torna alle origini: sarà ambientato nel presente

Il fallimento dell'episodio futuristico ha spinto lo studio a ritornare sui propri passi, abbandonando alcuni cambiamenti come l'introduzione degli Specialisti e riducendo la portata di un comparto multiplayer che si era spinto fino a 128 giocatori, con il rischio di rendere le partite sì impressionanti dal punto di vista prettamente "numerico", ma poco divertenti e mai in grado di ricreare le stesse sensazioni dei capitoli precedenti. Per questo, DICE tornerà a mappe per un massimo di 64 giocatori ed eliminerà gli Specialisti, incapaci di fare breccia nel cuore degli appassionati, sarà accompagnata da un ritorno al sistema di classi che eviterà di mettere in scena un numero eccessivo di elementi.