Batman: Arkham torna con un nuovo videogioco... in realtà virtuale

Warner Bros. Games ha svelato che l'eroe dei fumetti DC Comics arriverà a fine anno con una nuova avventura intitolata Batman: Arkham Shadows : contrariamente alle aspettative, non si tratterà di un capitolo principale della saga creata da Rocksteady Studios nel 2009, bensì di un videogioco in realtà virtuale .

L'annuncio è arrivato a sorpresa con un breve teaser trailer, che ha mostrato il Cavaliere Oscuro aggirarsi tra le strade di una Gotham City come da tradizione particolarmente oscura.

In sviluppo presso gli studi Camouflaj, già autori di République e Iron Man VR, il nuovo gioco è stato finanziato da Oculus Studios in collaborazione con DC Comics e Warner Bros. Interactive Entertainment e sarà lanciato entro la fine del 2024 in esclusiva su Meta Quest 3, il visore per la realtà virtuale di Meta. La presentazione ufficiale è prevista per uno degli eventi principali dell'estate videoludica, il Summer Game Fest 2024 del 7 giugno: durante la conferenza, gli sviluppatori mostreranno un primo assaggio delle meccaniche di gioco del progetto dedicato al vigilante di Gotham.

Batman: Arkham Shadows sarà ambientato nello stesso universo dei giochi precedenti creati da Rocksteady (Arkham Asylum, City, Knight e Suicide Squad: Kill the Justice League) e Warner Bros. Games Montréal (Arkham Origins), ma non sarà il primo progetto che sfrutterà la realtà virtuale per ricreare il mito dell'Uomo Pipistrello: nel 2016, infatti, la software house londinese ha pubblicato su PlayStation VR un gioco investigativo intitolato Batman: Arkham VR, che a conti fatti è l'ultima avventura che ha visto il popolare eroe dei fumetti nei panni del protagonista di un videogame.

Con lo scarso riscontro di Suicide Squad: Kill the Justice League da parte del pubblico, non è chiaro se l'annuncio di un nuovo capitolo di Batman: Arkham da parte di Warner Bros. possa essere il preludio al ritorno, da parte di Rocksteady, al franchise che ne ha decretato il successo: visti i numeri registrati dal "rivale" Marvel's Spider-Man su PC e PlayStation, è lecito credere che DC e Warner vogliano continuare a puntare sulla saga di Arkham per cercare di riprendersi dal "fallimento" del loro progetto "live service" dedicato alla Task Force X.