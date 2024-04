BAFTA Games Awards: nuovo trionfo per Baldur's Gate III

Continua il successo di Baldur's Gate III , il gioco di ruolo creato da Larian Studios che ha conquistato ben cinque riconoscimenti all'ultima edizione dei BAFTA Games Awards : oltre a vincere il premio come "gioco dell'anno", il titolo basato sull'universo di Dungeons & Dragons ha portato a casa anche la statuetta per il miglior comparto narrativo, la miglior colonna sonora e il miglior attore in un ruolo di supporto.

Non è tutto per il celebre gioco di ruolo che, dal debutto in versione finale avvenuto lo scorso anno, continua a macinare un record dopo l'altro: Larian Studios, infatti, ha vinto anche il "Premio del pubblico", superando la concorrenza di Cyberpunk 2077, Fortnite, Marvel's Spider-Man 2 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

L'evento, arrivato alla 20esima edizione e organizzato nel cuore di Londra dal gruppo British Academy of Film and Television Arts, ha visto altri tre videogiochi che si sono distinti nel corso della serata: Viewfinder, gioco lanciato lo scorso luglio da Sad Owl Studios, ha vinto i riconoscimenti come "miglior gioco britannico" e "miglior produzione intellettuale inedita", mentre Alan Wake II ha ottenuto i premi come "miglior comparto audio" e "miglior direzione artistica", a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto dallo studio Remedy Entertainment nel caratterizzare la nuova avventura dello scrittore tormentato.

Positiva anche la serata di Super Mario Bros. Wonder, che ha vinto i riconoscimenti come "miglior gioco per famiglie" e "miglior gioco multiplayer", consentendo a Nintendo di portare a casa un totale di tre premi considerando anche quello per la "miglior realizzazione tecnica" ottenuto da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Tra gli altri riconoscimenti, c'è stato spazio anche per Dave the Diver (miglior game design), Hi-Fi Rush (migliori animazioni), Marvel's Spider-Man 2 (miglior attore principale a Nadji Jeter, interprete di Miles Morales), Venba (miglior gioco di debutto), Tchia (miglior gioco oltre l'intrattenimento) e Cyberpunk 2077 (miglior gioco continuativo).