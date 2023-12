GTA VI conquista Internet: 90 milioni di visualizzazioni in 24 ore, stracciati i record precedenti

È già Grand Theft Auto VI-mania : dopo la presentazione del primo trailer per il nuovo gioco d'azione di Rockstar Games , mostrato in anticipo rispetto ai piani originali , in rete non si parla d'altro.

In un giorno dalla presentazione, infatti, GTA VI ha già superato il numero di visualizzazioni totali degli ultimi videogame realizzati da Rockstar Games, diventando in men che non si dica un filmato di tendenza in tutto il mondo.

Nelle prime 24 ore dalla pubblicazione del trailer, Grand Theft Auto VI ha fatto registrare 90,6 milioni di visualizzazioni sul solo canale YouTube dello studio, superando le visualizzazioni totali di Red Dead Redemption 2 (il cui trailer di presentazione ha fatto registrare 23 milioni di visualizzazioni in sette anni) e di GTA V ("fermo" a quota 97 milioni di visualizzazioni in dodici anni). Si tratta di un nuovo record mondiale per la storia dei videogiochi: è il trailer più visto di sempre nelle prime 24 ore.

Sono bastate una manciata di ore in più per consentire al trailer del prossimo episodio di superare anche questo dato. Attualmente, infatti, il filmato di annuncio di Grand Theft Auto VI ha superato quota 100 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, più del doppio rispetto al video che deteneva il record di visualizzazioni precedente nel giro di 24 ore (raggiunto lo scorso agosto dallo YouTuber Mr. Beast).

Anche a livello di apprezzamenti il nuovo videogioco di Rockstar sembra giocare in un campionato a parte: oltre ad aver conquistato i social media, il video ha fatto registrare 8 milioni di "mi piace" in 24 ore, doppiando i numeri di "Avengers: Infinity War" (che era stato in grado di totalizzare 4,1 milioni di "mi piace" nelle prime 24 ore). Il pubblico, peraltro, sembra aver gradito i numerosi riferimenti ai fatti reali che GTA VI ha cercato di ricreare nella sua "Leonida", riproduzione fittizia della Florida.

Numeri certamente incredibili per quello che, a conti fatti, è un "semplice" video di presentazione di novanta secondi che non ha mostrato alcuna sequenza di gameplay, ma che confermano - se ancora ce ne fosse bisogno - la potenza di un franchise come quello di Grand Theft Auto: il gioco d'azione arriverà solo nel 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S (la versione PC, seguendo l'esperienza dei giochi precedenti dello studio, debutterà solo in un secondo momento), ma ha già conquistato il pubblico con un assaggio di quella che potrebbe essere una delle avventure più mature e vaste della saga, in una città digitale che sembra più viva che mai.