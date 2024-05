Atari acquisisce Intellivision: termina la "console war" più lunga della storia

L'annuncio è arrivato nelle scorse ore: Atari ha confermato di aver acquisito Intellivision Entertainment LLC, nuova azienda nata dalle ceneri della precedente gestione targata Mattel Entertainment, limitandosi tuttavia a rilevarne il marchio e il catalogo di giochi.

L'accordo, infatti, non include la nuova console Intellivision Amico, che continuerà a essere prodotta dall'attuale azienda, pronta a cambiare nome dopo l'acquisizione per continuare a distribuire la sua console: nell'accordo, le due parti hanno previsto la possibilità di continuare a distribuire le nuove versioni di giochi Intellivision su Amico, mentre Atari cercherà di espandere il catalogo dei vecchi giochi del marchio in formato digitale e fisico, valutando la possibilità di creare nuovi giochi dei suoi franchise più famosi e di sfruttare al meglio le proprietà intellettuali di Intellivision con nuove collaborazioni.

"L'unione di Atari e Intellivision dopo 45 anni pone fine alla più lunga guerra di console della storia", afferma Mike Mika, responsabile di Digital Eclipse, uno studio di giochi di proprietà di Atari, a cui fa eco Wade Rosen, presidente e amministratore delegato della "rinata" Atari. "Si tratta di un'opportunità molto rara per unire due ex-concorrenti, mettendo i fan di Atari, Intellivision e dell'età dell'oro del gaming sotto lo stesso tetto".

Con oltre duecento nuovi franchise da poter sfruttare, Atari continua a crescere in modo mirato e intelligente, cercando di ritagliarsi una fetta in un mercato sensibilmente differente rispetto a quello in cui ha operato quando l'industria dei videogiochi era agli albori. Per Intellivision, si tratta di un'opportunità unica dopo lo scarso riscontro ottenuto da Amico, che a dispetto dell'idea interessante (ma non eccezionale nell'esecuzione), non ha riscontrato il favore del pubblico.

"Atari è stato un partner prezioso e siamo certi che custodirà in modo responsabile lo storico marchio Intellivision", ha dichiarato Phil Adam, amministratore delegato di Intellivision Entertainment. "Non vediamo l'ora di ampliare la nostra collaborazione e la prospettiva di portare un'ampia gamma di nuovi titoli sulla piattaforma di gioco per famiglie Amico".