Assassin's Creed Codename Red diventa Shadows: in arrivo il primo trailer

Arriverà prima del previsto la presentazione del nuovo episodio di Assassin's Creed : contrariamente alle aspettative, Ubisoft non attenderà l' evento Forward di giugno per togliere i veli dal nuovo capitolo Codename Red, ora ribattezzato Assassin's Creed Shadows , ma sfrutterà un evento dedicato per svelare il primissimo trailer dedicato alla avventura ambientata nel Giappone feudale.

La presentazione di Codename Red è stata confermata dalla stessa software house franco-canadese, che sui social media ha pubblicato un messaggio in cui conferma l'arrivo di un evento dedicato all'attesissimo videogame e annuncia il titolo ufficiale del gioco.

Il nuovo episodio, intitolato ufficialmente Assassin's Creed Shadows, sarà ambientato in una delle epoche più richieste dagli appassionati della saga e porterà il Credo degli Assassini a vivere una nuova avventura nel cuore del Giappone feudale. Secondo le ultime voci, il gioco potrebbe esordire già quest'anno all'interno dell'ecosistema Infinity, una sorta di "hub" che raccoglierà tutte le prossime esperienze di Assassin's Creed, come l'intrigante progetto Codename Hexe già svelato qualche tempo fa dalla stessa Ubisoft.

A ogni modo, il fulcro della presentazione sarà proprio Shadows, con un trailer che dovrebbe fornire le indicazioni di massima sui personaggi, la sinossi e le meccaniche di gioco prima della presentazione completa che, in questo caso, potrebbe essere riservata all'evento Ubisoft Forward. Difficile stabilire se il publisher sfrutterà la presentazione prevista tra due giorni per tutti i convenevoli di rito, come la presentazione della data di lancio e delle piattaforme, oppure se concederà più spazio per questo e altri dettagli durante il suo evento estivo, ma manca poco per scoprirlo: la presentazione avverrà sui canali ufficiali di Ubisoft alle ore 18:00 del 15 maggio, mentre lo studio ha organizzato un enigma sui social e premierà coloro che lo risolveranno.

Assassin's Creed Shadows sarà il primo capitolo del nuovo filone studiato da Ubisoft dopo che l'esperimento Mirage, una grossa espansione di Valhalla tramutato in un vero e proprio gioco "standalone", è stato recentemente annunciato in una inedita versione per dispositivi mobile.

Resta da capire se il colosso guidato da Yves Guillemot deciderà di lanciare due pezzi da novanta in un solo anno, visto che la stessa azienda proporrà a fine agosto il nuovo gioco di Star Wars realizzato dagli autori di The Division. Considerando la finestra di lancio scelta per quest'ultimo, tuttavia, è lecito credere che Ubisoft stia mirando a lanciare il nuovo episodio della sua saga più amata entro la fine del 2024.