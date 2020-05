Aspettando Diablo 4, Blizzard al lavoro sulla riedizione del secondo episodio

La tiepida accoglienza riservata alla riedizione di Warcraft 3 non starebbe fermando Blizzard dal riportare in auge un altro classico del passato, al fine di ingannare l'attesa che ci separa da Diablo IV , prossimo titolo di rilievo della software house californiana: stiamo parlando di Diablo 2 , il cui ritorno in una versione rimasterizzata (apparentemente chiamata Resurrected) sembrerebbe molto plausibile.

Stando alle voci riportate dal magazine ActuGaming, che già in passato aveva anticipato l'esistenza di Diablo IV, World of Warcraft: Shadowslands e del prossimo Overwatch 2, Blizzard avrebbe affidato a Vicarious Visions (autori di Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy) il compito di lavorare alla riedizione.

A giudicare dall'ottimo lavoro svolto con il ritorno del peramele, e considerando la resa non esattamente perfetta dell'edizione Reforged di Warcraft 3, non sorprende che Activision Blizzard abbia deciso di affidarsi a Vicarious Visions (che in passato aveva lavorato con successo anche ad alcuni DLC di Destiny 2) per riproporre ai fan della saga Diablo uno dei capitoli più apprezzati nella storia del franchise.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!