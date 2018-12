Combattere i talebani è vietato: videogioco "espulso" dall'App Store

Continua la discutibile politica di Apple per la pubblicazione di prodotti su App Store, il negozio virtuale di giochi e applicazioni per dispositivi iOS come iPad e iPhone. Nelle scorse ore, la casa di Cupertino ha infatti rimosso dalla sua piattaforma digitale il videogioco di strategia Afghanistan '11, conversione dell'omonimo titolo per PC realizzato da Slitherine.



Il motivo? Secondo Apple, il gioco violerebbe le linee guida per la pubblicazione su App Store mettendo "persone di un governo specifico o di un'altra entità realmente esistente nei panni dei nemici", in questo caso i talebani. Inutile dire che la notizia non è andata giù agli sviluppatori di Slitherine, con il director Iain McNeil che ha condiviso il proprio sfogo su Twitter.