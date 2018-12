Anthem, annunciate le date della demo per PC e console

Electronic Arts ha annunciato ufficialmente l'arrivo di una versione dimostrativa per Anthem , il nuovo progetto in lavorazione presso gli studi BioWare, già autori di saghe come Mass Effect e Dragon Age. Il titolo della software house canadese si lascerà provare a partire dal prossimo mese per coloro che hanno prenotato una qualsiasi versione per PC o console, con una seconda demo che invece sarà accessibile a chiunque e che esordirà a febbraio .

Trattandosi di un gioco multiplayer online ambientato in un open-world condiviso con altri utenti, la versione dimostrativa non sarà disponibile per sempre, ma avrà una durata limitata. Ecco gli orari ufficiali svelati da Electronic Arts.



- Demo VIP (solo prenotazioni e utenti EA Access / Origin Access): dal 25 al 27 gennaio 2019

- Open Demo (per tutti gli utenti PC, PS4 e Xbox One): dal 1 al 3 febbraio 2019



I giocatori avranno così tempo per valutare adeguatamente l'acquisto del nuovo prodotti di BioWare, che ricordiamo uscirà in tutto il mondo il 22 febbraio 2019.