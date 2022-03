Animal Crossing: New Horizons compie due anni e festeggia al Be Comics! di Padova

Lanciato il 20 marzo di due anni fa, Animal Crossing: New Horizons si appresta a festeggiare il suo secondo compleanno dopo aver scritto delle pagine importantissime nella storia di Nintendo Switch : per il videogioco "life simulator", che dal debutto a oggi ha venduto più di 37 milioni di unità in tutto il mondo diventando un vero e proprio fenomeno di massa, è pronta una speciale cerimonia all'interno della cornice del Be Comics! 2022 , la fiera di Padova che celebra la cultura pop.

Da oggi e fino al 20 marzo, i visitatori della fiera potranno immergersi fisicamente in un’isola di Animal Crossing all'interno di uno speciale stand a tema, al cui interno troveranno gli elementi più rappresentativi del videogioco realizzato da Nintendo: strumenti come pale, canne da pesca e retini, ma anche una tenda da campeggio ed elementi naturali come alberi e fiori, con cui gli organizzatori intendono ricreare l’atmosfera spensierata e rilassata che si respira nel mondo di gioco.

Domenica 20 marzo, poi, il palco principale della manifestazione ospiterà alcuni festeggiamenti per il secondo anniversario di New Horizons, che vedranno la partecipazione della content creator Lightning 95. La cerimonia vedrà il coinvolgimento della community di Animal Crossing, con giocatori e fan del gioco che raggiungeranno il capoluogo veneto per divertirsi in compagnia di altri appassionati condividendo ricordi ed esperienze vissuti all'interno del videogame.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!