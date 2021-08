Accordo tra Mkers e Mercedes-Benz Italia: la Gaming House accoglie i simulatori di guida

L’accordo, della durata di 18 mesi, ha come obiettivo la volontà di raccontare la vita dei giocatori professionisti dentro e fuori la struttura di allenamento, che prende ora il nome di Mercedes-Benz Gaming House: si tratta di un luogo esclusivo nel cuore di Roma al cui interno giovani talenti del Bel paese cercano di emergere nella scena internazionale.

La partnership includerà anche alcune attività di consolidamento per Mercedes-Benz Italia nell’industria eSport: la divisione italiana sarà dunque presente a eventi di settore, gestirà e organizzerà un circuito di tornei cross-game, ma si occuperà anche di produrre materiali per i social media e format video per rafforzare la sua posizione sulla scena degli sport elettronici. Vista la tradizione del marchio Mercedes, la Mercedes–Benz gaming House ospiterà inoltre un simulatore di guida completamente brandizzato grazie a cui saranno gestite le sessioni di allenamento del nuovo team racing di Mkers.

"Abbiamo atteso circa quattro anni prima di investire in una struttura che fosse in grado di ospitare i pro player nel rispetto della nostra visione di eSport", ha dichiarato Paolo Cisaria, Managing Director di Mkers. "È nato un progetto ambizioso ed esclusivo, che permetterà ai nostri ragazzi di sentirsi davvero integrati nelle logiche di star system di cui spesso parliamo. È un grande orgoglio aver trasferito questa volontà ad un marchio così prestigioso come Mercedes–Benz Italia, che restituisce credibilità ed autorevolezza al percorso in cui i nostri investitori hanno saputo credere con lungimiranza".

"L’universo degli eSport ha una forte affinità con il nostro Marchio, soprattutto in questa fase di profonda trasformazione che sta rivoluzionando il mondo della mobilità individuale", ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Brand Experience di Mercedes-Benz Italia. "Già da diversi anni siamo entrati in questo mondo, che ci permette di condividere i nostri valori con un pubblico molto giovane ed eterogeneo, un vasto bacino di opinion leader con un fortissimo potenziale e una grande amplificazione attraverso i canali social".

