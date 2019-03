"Non ho mai vissuto una storia d'amore": sviluppatore risponde alle critiche sul suo videogioco

Quella che vi accingete a leggere è la storia di uno sviluppatore indipendente cinese che è diventato improvvisamente popolare dopo la pubblicazione su Steam del suo ultimo videogioco , la graphic novel Tiny Snow . Il motivo della sua crescente notorietà non è tuttavia da attribuire ai meriti del gioco in sé, bensì a una vicenda personale che ha coinvolto lo stesso sviluppatore. Nei giorni scorsi, infatti, nella pagina Steam di Tiny Snow era apparso un commento da parte di un giocatore cinese che, acquistato il gioco, non aveva gradito particolarmente la sceneggiatura , sottolineando che la storia d'amore messa su dallo sviluppatore non fosse particolarmente convincente . La risposta del programmatore cinese, sincera ma non del tutto inaspettata, ha attirato l'attenzione di qualche utente, che ha condiviso la vicenda su Twitter rendendola ben presto virale.

"La sceneggiatura non è convincente perché non ho mai vissuto una storia d'amore", ha confidato lo sviluppatore cinese in risposta al commento del critico. "A ogni modo, sono particolarmente esperto nel realizzare sceneggiature nelle quali vengo rifiutato o scaricato, ma proverò a scrivere una storia migliore la prossima volta".



Inutile sottolineare che una risposta simile ha scatenato la solidarietà da parte dei giocatori di tutto il mondo, portando persino persone che non capiscono una sola parola di cinese (unica lingua presente nel gioco) ad acquistare una copia di Tiny Snow per supportare lo sviluppatore. C'è chi ha acquistato il gioco, chi invece ha preferito supportare il giovane programmatore acquistando la colonna sonora digitale, ma ciò che fa più sorridere è l'incredibile mole di commenti presenti nella pagina Steam di Tiny Snow, stracolma di incoraggiamenti e manifestazioni d'affetto.



Meravigliato da una simile reazione e probabilmente in imbarazzo per la vicenda, lo sviluppatore ha speso qualche minuto per ringraziare tutti coloro hanno scelto di supportarlo con messaggi d'incoraggiamento.