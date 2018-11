È il momento della trilogia di Spyro per PS4 e Xbox One

È una settimana davvero ricca per gli appassionati di videogiochi. Nei prossimi sette giorni, infatti, arriveranno nei negozi fisici e digitali un bel po' di titoli molto attesi: da Spyro Reignited Trilogy a Fallout 76, passando per Hitman 2 e le prime due versioni di Pokémon per Nintendo Switch. Ce n'è davvero per tutti i gusti, diamo uno sguardo ai giochi in arrivo dal 12 al 18 novembre:



Martedì 13 novembre



- Runner3 per PS4

- Spyro Reignited Trilogy per PS4 e Xbox One

- Hitman 2 per PC, PS4 e Xbox One

- SNK 40th Anniversary Collection per Switch



Mercoledì 14 novembre



- Fallout 76 per PC, PS4 e Xbox One



Giovedì 15 novembre



- Mother Russia Bleeds per Switch

- Battlefield V Deluxe Edition per PC, PS4 e Xbox One



Venerdì 16 novembre



- Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! per Switch

- Civilization VI per Switch