PlayStation, da Brikk il controller da 12.000 euro

Volete un controller per la vostra PS4 che vi faccia distinguere dalla massa? Preparate la carta di credito, perché quello creato da Brikk può fare certamente al caso vostro. L’azienda, già famosa per le sue versioni “preziose” di iPhone, Apple Watch e fotocamere Nikon, ha infatti realizzato un Dual Shock 4 davvero particolare. Creato completamente a mano, il Lux Dual Shock 4 sarà reso disponibile in due versioni, la Classic e la Deluxe, al prezzo di partenza di 7.377 e di 12.155 euro rispettivamente. Per i giocatori caratterizzati “da un gusto impeccabile”, sostiene il produttore.



Cosa distingue il Lux Dual Shock 4 da un controller PlayStation normale? Intanto ambedue le versioni sono realizzate a mano, placcate in oro 24k e rifinite con un triplo strato protettivo. La versione Classic ha il tasto PlayStation completamente realizzato in oro 18k ed è completato da sette diamanti perfetti, per un totale di 0.25 carati. Tutti gli altri tasti sono invece identici a quelli del controller originale.



La versione Deluxe, invece, offre nove tasti in oro 18k: il tasto PlayStation, la croce direzionale e i classici cerchio, quadrato, triangolo e croce. I tasti sono adornati da diamanti per un totale di 2.20 carati.



Il produttore offre anche diverse opportunità di personalizzazione: si va dalla placcatura in platino, oro rosa, rodio nero o magnesio fino ad arrivare a poter scegliere diamanti ancora più preziosi o gemme alternative, come rubini, zaffiri, smeraldi e molti altri.



Insomma, questo controller certamente non vi aiuterà a migliorare le vostre prestazioni in FIFA 19 o Call of Duty, ma certamente potrà attirare gli sguardi degli avversari durante i tornei.