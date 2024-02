Dal lancio su altre piattaforme alle nuove console: la visione di Xbox per il futuro

"In futuro, ogni schermo sarà una Xbox" : questa, in sostanza, la visione di Microsoft sul futuro della sua divisione da gaming, un futuro in cui l'azienda americana intende trasformare ogni singolo dispositivo in un modo per accedere al suo brand dedicato ai videogiochi.

In occasione di un episodio speciale del podcast ufficiale di Xbox, i vertici di Microsoft Gaming hanno condiviso ulteriori dettagli sul futuro del marchio, confermando alcune delle più recenti indiscrezioni ma smentendo al tempo stesso alcune supposizioni arrivate nell'ultimo periodo.

LA STRATEGIA MULTIPIATTAFORMA Una di queste indiscrezioni riguardava l'eventualità di lanciare alcune delle sue esclusive first-party su altre piattaforme. Questa eventualità è stata confermata da Phil Spencer, amministratore delegato di Microsoft Gaming, il quale ha condiviso i primi dettagli su questa strategia: quattro giochi first-party di Xbox saranno disponibili su PlayStation 5 e Nintendo Switch, e niente più. Si tratta di giochi già disponibili su PC e Xbox da oltre un anno e che, a detta di Spencer, hanno già "raggiunto il massimo potenziale sull'ecosistema di Microsoft", e che potrebbero dunque beneficiare di un nuovo bacino d'utenza.

Pur non entrando nello specifico, rimandando a un prossimo aggiornamento in merito, Spencer ha svelato l'identikit dei quattro giochi in questione: due titoli sono nati come progetti dal budget più contenuto e non sono mai stati concepiti come vere e proprie esclusive first-party, mentre altri due sono "giochi basati sulla community" che potrebbero fare il salto di qualità con un nuovo flusso di utenti derivato dal lancio su PS5 e Switch. In base a questa descrizione, si sospetta che questi giochi possano essere Grounded, Hi-Fi Rush, Pentiment e Sea of Thieves. A ogni modo, Spencer ha confermato che tra questi non ci saranno Starfield o Indiana Jones e l'antico Cerchio.

"Per garantire il successo a lungo termine di Xbox e dell'industria videoludica, dobbiamo continuare a evolverci", afferma Spencer su Xbox Wire. "Abbiamo annunciato l'intenzione di espandere le nostre comunità: al momento abbiamo in programma di lanciare quattro giochi Xbox su altre piattaforme. Si tratta di titoli disponibili per i giocatori Xbox da almeno un anno, tra cui gemme nascoste che meritano di essere sperimentate più diffusamente, e giochi live service le cui comunità beneficeranno dell'accoglienza di un numero maggiore di giocatori. Condivideremo presto ulteriori dettagli su questi titoli".

XBOX GAME PASS E I NUOVI HARDWARE Microsoft ha colto l'occasione per confermare che Xbox Game Pass, la sua piattaforma in abbonamento che accoglie nel suo catalogo tutti i titoli first-party al lancio, non cambierà la sua natura. Con 34 milioni di abbonati, il servizio continuerà a mantenere la forma attuale e, al contrario, inizierà a ospitare nella sua libreria i più importanti giochi di Activision Blizzard King: si partirà con Diablo IV, in arrivo il 28 marzo, mentre gli altri arriveranno verosimilmente a cadenza periodica. Smentite le voci che volevano la distribuzione di Game Pass sulle console rivali: il servizio continuerà a esistere solo su Xbox e su PC (nella sua variante PC Game Pass).

La "svolta multipiattaforma", se così si può definire per un'azienda che da tempo sembra aver rinunciato al concetto stretto di esclusiva per lanciare tutti i suoi giochi al "day-one" su PC, non comporterà un minor impegno verso l'hardware e le console marchiate Xbox, che continueranno a offrire l'esperienza "di punta" per coloro che amano i videogiochi: Xbox ha svelato di essere già all'opera su una console di nuova generazione che offrirà "il più grande balzo tecnologico mai visto in un hardware di nuova generazione", promettendo inoltre la condivisione di nuovi dettagli su alcune delle periferiche e console in programma durante le festività natalizie.

"L'hardware di Xbox continuerà a essere un'esperienza di punta per i giocatori e per gli sviluppatori", annuncia Microsoft sui social media. "Durante le festività natalizie proporremo una roadmap hardware pluriennale solida e innovativa che offrirà ancora più opzioni in termini di console e controller". È lecito credere che, in questo contesto, ci sarà spazio per la presentazione dei nuovi prodotti già trapelati durante la causa tra Microsoft e l'ente antitrust americano FTC, con un nuovo controller chiamato "Sebile", una revisione più leggera di Xbox Series S chiamata "Ellewood" e ben due revisioni di Xbox Series X: "Brooklin" e "Uther".

TRASFORMARE OGNI SCHERMO IN UNA XBOX La visione di Microsoft, insomma, si conferma in continuità con la strategia precedente, con la casa di Redmond che cerca in tutti i modi di ampliare il suo bacino d'utenza raggiungendo una nuova fetta di pubblico e non cercando di incrementare i suoi introiti spremendo a fondo il portafoglio dei giocatori che ha già conquistato. In tal senso, la strategia è abbastanza chiara: in futuro basterà un dispositivo qualsiasi per accedere ai titoli Xbox.

La dichiarazione arriva da Sarah Bond, presidente di Xbox, che strizza l'occhio agli investimenti che Microsoft sta operando ormai da anni per espandere l'infrastruttura cloud e far sì che sia sufficiente una connessione a internet per provare tutti i videogiochi presenti su Xbox Game Pass. Un sogno che, di questo passo, potrebbe concretizzarsi sul serio.