Da Prince of Persia a Tekken 8: tutti i videogame in arrivo a gennaio

Pur non essendo tipicamente un mese in cui i produttori di videogiochi si fanno guerra a suon di capolavori, quello di gennaio 2024 è certamente un mese da tenere d'occhio per chi ama i giochi di ruolo di matrice nipponica, le avventure di stampo sovrannaturale e i combattimenti in arene tridimensionali.

E se le prime due settimane non ospiteranno titoli di rilievo al di là della versione Ultimate Enhanced Edition di Gungrave G.O.R.E. per Nintendo Switch, basterà attendere la seconda metà del mese per iniziare a fare sul serio: Bulletstorm VR (18 gennaio, PC e PS5) permetterà ai possessori di headset VR di scoprire lo sparatutto di People Can Fly da una nuova prospettiva, mentre Prince of Persia: The Lost Crown (18 gennaio, PC e console) racconterà una nuova storia nell'universo creato da Jordan Mechner e ora nelle mani di Ubisoft.

Si tratta di una formula "differente" rispetto alle avventure a cui la casa franco-canadese ci ha abituato in passato, con uno stile che ricalca quello dei cosiddetti "metroidvania" in cui tornano i poteri di manipolazione del tempo visti nella serie Le Sabbie del Tempo. Un esperimento senza dubbio interessante per quella che potrebbe essere una delle prime sorprese dell'anno.

Se avete amato The Last of Us: Parte 2 su PlayStation 4 e speravate in una versione "ad hoc" per la nuova console ammiraglia di Sony, allora l'edizione Remastered (19 gennaio, PS5) fa al caso vostro: questa versione aggiorna il comparto tecnico agli standard di PlayStation 5 e introduce una serie di contenuti aggiuntivi, dalla modalità Livelli perduti (che consente di esplorare tre scenari scartati dal gioco base e dalla storia di Joel ed Ellie) all'inedita svolta roguelike di Senza ritorno, che permetterà di utilizzare uno dei personaggi del ricco cast creato da Naughty Dog in una serie di sfide a difficoltà crescente in alcuni scenari in cui la disposizione degli oggetti e dei nemici cambia casualmente a ogni partita.

Lo stesso giorno sarà il turno di Another Code: Recollection (19 gennaio, Switch), raccolta che include le riedizioni di Another Code: Two Memories e il suo seguito, Viaggio al confine della memoria. Una collezione adatta a chi ama il mistero e gli enigmi, da godersi un po' ovunque grazie al fattore "portatile" della console giapponese. Degna di nota anche l'uscita di Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (25 gennaio, PC e console), che racchiude le avventure in tribunale dell'avvocato Apollo Justice e del suo mentore Phoenix Wright.

Per i nostalgici che sono cresciuti con gli sparatutto "vecchia scuola", Graven (23 gennaio, PC) promette di offrire sensazioni simili a due classici come Hexen ed Heretic, portando il giocatore a esplorare tre scenari ricchi di creature da affrontare sfruttando incantesimi e oggetti magici. Pochi giorni dopo, invece, toccherà alle stranezze di Like a Dragon: Infinite Wealth (26 gennaio, PC e console) proiettare i giocatori in una versione fittizia delle Hawaii, da esplorare in compagnia del protagonista Hichiban Kasuga in quello che è il nuovo capitolo dell'amatissima saga di Yakuza.

La fine del mese vedrà inoltre il ritorno di Tekken 8 (26 gennaio su PC, PS5 e Xbox Series), nuovo capitolo della storica saga picchiaduro di Bandai Namco che combatterà a distanza contro gli ultimi episodi di altri due mostri sacri come Street Fighter e Mortal Kombat, entrambi tornati lo scorso anno: per l'occasione, la software house giapponese ha studiato una serie di novità, come il sistema Heat Gauge, e una sfilza di modalità con cui tenere incollati i giocatori davanti allo schermo.

Il mese di gennaio, insomma, sembra voler continuare alla grande dopo aver vissuto uno dei migliori anni di sempre nella storia dei videogiochi: chissà se uno dei giochi in uscita nei prossimi 30 giorni sarà già capace di reclamare un posto tra i migliori videogame del 2024, o se toccherà aspettare ancora qualche mese per scoprire i primi mezzi da novanta.