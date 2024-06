Da Civilization VII a Phantom Blade Zero, i nuovi videogiochi del Summer Game Fest

Dopo il successo di film horror come M3GAN, l'etichetta cinematografica Blumhouse ha deciso di darsi ai videogiochi e ha svelato una serie di progetti realizzati in collaborazione con studi del calibro di Eyes Out, Half Mermaid, Cozy Game Pals, Perfect Garbage, PlayMe Studio e Vermila: i primi progetti a portare la firma del brand di Jason Blum saranno Fear the Spotlight, Grave Seasons, Sleep Awake e Crisol Theater of Idols, ma il publisher promette di focalizzarsi su numerose idee per ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama dei videogiochi dell'orrore.