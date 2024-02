Final Fantasy, Skull and Bones e il ritorno di Lara Croft: i videogame più importanti di febbraio

Un mese ricco per gli amanti dei videogiochi, che oltre all'esordio del titolo piratesco di Ubisoft e alla raccolta in alta definizione delle prime avventure di Tomb Raider potranno vivere il secondo atto del remake di Final Fantasy VII

L'industria dei videogiochi inizia a fare sul serio: sono molti i giochi di rilievo in arrivo su PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo nelle prossime settimane, con graditi ritorni come Final Fantasy VII Rebirth e titoli che si apprestano a esordire sul mercato dopo una gestazione particolarmente complessa, come Suicide Squad: Kill the Justice League (Rocksteady Studios) e soprattutto Skull and Bones (Ubisoft).

A un mese dalla chiusura dell'anno fiscale per molte aziende quotate in borsa, febbraio rappresenta in genere un mese perfetto per spingere sull'acceleratore e cercare di raggiungere gli obiettivi finanziari prefissati in apertura. Per chi ama i videogiochi, quello di quest'anno è un mese certamente da tenere d'occhio.

Non potrebbe essere altrimenti, specialmente per coloro che prediligono le produzioni di matrice nipponica, visto l'uno-due micidiale riservato da Cygames e Atlus rispettivamente con Granblue Fantasy: Relink (1 febbraio, PC e PlayStation) e Persona 3 Reload (2 febbraio, PC e console), con il remake dello storico gioco di ruolo della serie Shin Megami Tensei: Persona che consente a una nuova generazione di scoprire un JRPG che ha contribuito a definire un genere quasi vent'anni fa.

Il 2024 segnerà l'anno della liberazione per Rocksteady Studios, che a nove anni dal debutto di Batman: Arkham Knight ha finalmente lanciato sul mercato Suicide Squad: Kill the Justice League (2 febbraio, PC e console), abbracciando la formula degli sparatutto con elementi "live service" e abbandonando le gesta del Cavaliere Oscuro di Gotham City per metterci dalla parte dei cattivi, facendoci controllare quattro membri della Task Force X (la cosiddetta "Suicide Squad"). Tra pochi giorni, poi, sarà il turno di Foamstars (6 febbraio, PS4 e PlayStation 5), uno sparatutto che ricorda molto le meccaniche della saga Splatoon di Nintendo e che cercherà di bissarne il successo su altri lidi.

È un mese importante per i fan PlayStation, che aspettando il pezzo grosso in arrivo sul finire di febbraio, possono consolarsi con Helldivers 2 (8 febbraio, PC e PS5) per godersi un po' di "sana" caccia agli aliene sfruttando una modalità cooperativa che si preannuncia avvincente e divertente. Gli amanti delle avventure sovrannaturali, invece, potranno focalizzarsi su Banishers: Ghosts of New Eden (13 febbraio, PC e console), il nuovo gioco d'azione di Focus Entertainment che ci porterà a vivere una caccia ai fantasmi controllando due amanti e vivendo "conseguenze drammatiche" a ogni decisione.

Per chi desidera un tuffo nel passato, invece, Tomb Raider I-III Remastered (14 febbraio, PC e console) permetterà di (ri)vivere le primissime avventure dell'avvenente Lara Croft con una veste grafica rimessa a lucido e un po' meno spigolosa: un buon modo per scoprire le origini di uno dei personaggi più amati del mondo dei videogiochi o, perché no, assaporare vecchi ricordi accompagnando l'esploratrice a spasso per il mondo. Pochi giorni più tardi sarà il turno di Mario vs. Donkey Kong (16 febbraio, Nintendo Switch), che segna il ritorno di un altro grande classico del passato in una forma sensibilmente più al passo coi tempi.

Dopo un'epopea che sembrava infinita, Skull and Bones (16 febbraio, PC e console) si appresta a salpare per l'Oceano Indiano: il videogioco piratesco di Ubisoft, nato da una costola di Assassin's Creed IV: Black Flag, arriverà finalmente sul mercato dopo numerosi rinvii e altrettanti cambi di forma, puntando anche in questo caso su una struttura "live service" che spera di riuscire a catturare l'attenzione dei fan a lungo. Per chi ama la tattica e il mondo di Terminator, da Slitherine arriverà Terminator: Dark Fate - Defiance (21 febbraio, PC), uno strategico che promette di proiettarci nel mondo creato da James Cameron.

Dalle atmosfere futuristiche a quelle "gaslamp fantasy" con Nightingale (22 febbraio, PC), gioco di sopravvivenza che racconterà la storia degli Attraversareame e promette di offrire un mix di meccaniche di gameplay accattivante e originale, la stessa originalità che il peculiare Pacific Drive (22 febbraio, PC e PS5) proverà a offrire a tutti coloro amano avventure selvagge... e automobili.

Se il recente "It Takes Two" di Hazelight Studios vi ha colpito, sappiate che potrete presto rivivere il gioco che ha permesso al suo creatore, Josef Fares, di ritagliarsi uno spazio nel mondo videoludico: Brothers: A Tale of Two Sons Remake (28 febbraio, PC e console) è infatti il rifacimento realizzato da un team italiano che permetterà di vivere la storia di due fratelli uniti da un legame indissolubile, che si rispecchia soprattutto nel particolare sistema di controllo.

Il pezzo forte di febbraio è certamente Final Fantasy VII Rebirth (29 febbraio, PS5), seconda parte del remake di Final Fantasy VII che arriverà in esclusiva PlayStation per narrare un nuovo atto della storia di Cloud, Tifa e Aerith contro il perfido Sephiroth.

Un gioco, quello realizzato da Square-Enix, che promette di ampliare la storia originale del capolavoro lanciato sulla prima console di Sony nel 1997 e proiettare i giocatori nel cuore di Midgar (e non solo).