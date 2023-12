Da Marvel's Blade al nuovo gioco di Hideo Kojima, tutte le novità dei The Game Awards 2023

La cerimonia degli "Oscar dei videogiochi" ha premiato Baldur's Gate 3 come Gioco dell'Anno e offerto uno sguardo alle produzioni in uscita dal 2024 in poi

Si è conclusa l'edizione 2023 dei The Game Awards , la cerimonia degli "Oscar dei videogiochi" che ha celebrato i migliori videogame dell'anno e il trionfo di Baldur's Gate 3 : un evento che si è distinto sia per la solita sfilza di annunci sui titoli in uscita nel 2024 , sia per la scelta di non dedicare neanche un istante a parlare delle migliaia di licenziamenti che stanno attanagliando l'industria dei videogiochi.

Una scelta alquanto discutibile che è stata accompagnata da un pessimo trattamento riservato a buona parte degli sviluppatori, i quali sono stati invitati in modo fin troppo plateale dall'organizzazione dell'evento a "tagliare corto" durante il discorso di accettazione dei vari riconoscimenti per non dilatare eccessivamente i tempi dell'evento.

Così, mentre star hollywoodiane e una manciata di fortunati sviluppatori hanno avuto la possibilità di discutere senza particolari restrizioni temporali dei propri progetti, leggende del calibro di Eiji Aonuma (The Legend of Zelda: Tears of the Kindgom) o Sam Lake (Alan Wake II) sono stati costretti ad accettare in fretta in furia i premi ricevuti dai propri videogiochi durante la cerimonia senza potersi ritagliare il tempo necessario a ringraziare chi, quegli stessi giochi, ha contributo a realizzarli.

È un peccato che, in un evento durato oltre più di tre ore e stracolmo di interventi pubblicitari, intermezzi musicali e siparietti più o meno rilevanti, gli autori di videogiochi non abbiano avuto il tempo che meritavano per poter celebrare il frutto di anni di duro lavoro o di esprimere il proprio parere sullo stato di un'industria sempre più difficile da gestire, con migliaia di licenziamenti che, dall'inizio dell'anno, hanno colpito studi in buona parte del mondo.

A livello di premi, è stata certamente una serata da incorniciare per Larian Studios, che ha vinto il premio di gioco dell'anno e altri riconoscimenti per il suo Baldur's Gate III, e Remedy Entertainment, che ha raccolto i frutti della scommessa del seguito di Alan Wake portando a casa alcune statuette. Un po' di amarezza, invece, in casa Sony, con la recente esclusiva PlayStation Marvel's Spider-Man 2 che non ha vinto neanche un premio nonostante le sette nomination in numerose categorie.

Per quanto riguarda il "pezzo forte" della serata, c'è stato spazio per annunci di ogni genere: dalla presentazione di OD, il nuovo videogioco di Hideo Kojima in esclusiva Xbox creato in collaborazione con Jordan Peele, passando per Marvel's Blade, gioco d'azione in terza persona di Arkane Lyon (Dishonored, Deathloop) ambientato a Parigi che narrerà una nuova avventura per uno degli eroi più amati della Casa delle Idee. Trattandosi di uno studio first-party di Microsoft, è lecito credere che il gioco diretto da Dinga Bakaba possa esordire solo su PC e Xbox Series X/S.

Durante la serata è arrivato anche un primo sguardo a Valhalla (il contenuto gratuito di God of War: Ragnarok che, il prossimo 12 dicembre, chiuderà l'avventura norrena di Kratos) e i due DLC di Final Fantasy XVI, il gioco di ruolo di Square-Enix che continua ad ampliare la storia di Clive Rosfield e i suoi alleati nel mondo di Valisthea.

Tra un assaggio di Windblown (il nuovo gioco degli autori di Dead Cells), un video di gameplay di Senua's Saga: Hellblade II e il prossimo picchiaduro di Dragon Ball intitolato Sparkling! Zero, l'evento ha segnato il ritorno in grande stile di SEGA: lo studio nipponico ha confermato lo sviluppo di nuovi giochi per alcuni dei suoi vecchi franchise, come Shinobi, Streets of Rage e Golden Axe.

La cerimonia dei The Game Awards 2023 ha offerto nuovi trailer per giochi attesi come Rise of the Ronin (previsto a marzo su PS5), Jurassic Park Survival (nuovo gioco di sopravvivenza basato sul franchise di Steven Spielberg) e Suicide Squad: Kill the Justice League (nuovo gioco di Rocksteady Studios in uscita a febbraio), mentre la sorpresa finale è toccata a Capcom.

La software house giapponese ha mostrato il primo trailer di Monster Hunter Wilds, prossimo capitolo della saga ruolistica che uscirà nel 2025 su PC, PlayStation e Xbox. Il breve teaser ha mostrato alcune delle caratteristiche del progetto, promettendo una presentazione più ampia nell'estate del 2024.