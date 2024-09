Ghost of Yotei infiamma il nuovo evento PlayStation

Sony non ha dimenticato coloro che hanno investito nella realtà virtuale di PlayStation VR2: oltre a confermare la data di lancio di Metro Awakening, episodio in VR della saga basata sulle opere di Dmitry Glukhovsky e previsto per il 7 novembre, la casa giapponese ha mostrato un nuovo video di Hitman: World of Assassination (in arrivo a dicembre sul visore per PC e PlayStation 5) e The Midnight Walk, avventura dark fantasy il cui stile ricorda molto quello di Tim Burton che ci proietterà in un mondo fatto di argilla.