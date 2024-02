Da Death Stranding 2 a nuovo videogioco di Silent Hill: tutte le novità dell'evento State of Play

Pochi tempi morti, tanta sostanza: il primo evento State of Play del 2024 è stato certamente positivo per Sony , che nell'arco di quaranta minuti ha mostrato agli utenti PlayStation un assaggio di ciò che arriverà quest'anno su PS5 e PS VR2 .

Quaranta minuti sono stati sufficienti per permettere a Hermen Hulst, responsabile di PlayStation Studios, di "rassicurare" i possessori di PS5 e PlayStation VR2 sull'arrivo di nuove produzioni per il 2024.

Nonostante l'assenza di progetti realizzati dagli studi della scuderia first-party, Sony si è presentata al suo primo State of Play dell'anno con più di quindici giochi e qualche sorpresa gradita: il secondo trailer di Death Stranding 2: On the Beach ha confermato che il nuovo videogame di Hideo Kojima arriverà su PlayStation 5 il prossimo anno, offrendo tuttavia un lunghissimo assaggio della nuova avventura che porterà Sam Porter Bridges (interpretato nuovamente da Norman Reedus) a cercare di "connettere il mondo".

Lo stesso Kojima ha confermato di essere al lavoro su un nuovo videogioco d'azione incentrato sul tema dello spionaggio, che arriverà verosimilmente a quasi quarant'anni da quel Metal Gear che, nel 1987, ha contribuito a plasmare la leggenda del game designer giapponese. Il gioco, nome in codice Physint, arriverà in esclusiva su console PlayStation vista la collaborazione con Sony Interactive Entertainment e Columbia Pictures, ma è lecito credere che il nuovo progetto - che promette di assottigliare il confine tra cinema e videogiochi - sia destinato ad arrivare sul mercato alla fine del ciclo vitale di PS5 o, tutt'al più, su PlayStation 6.

Se per mettere le mani sui nuovi progetti di Kojima toccherà pazientare ancora un po', fortunatamente Sony ha tanto altro con cui permettere ai giocatori di ingannare l'attesa: dalla conferma del rifacimento di Until Dawn, avventura dalle tinte horror creata originariamente da Supermassive Games che tornerà su PlayStation 5 grazie agli sforzi di Ballistic Moon, fino alla riedizione di Sonic Generations, che arriverà in autunno con una nuova sfilza di contenuti dedicati a Shadow in un pacchetto chiamato Sonic x Shadow Generations.

Non si vive di soli remake e riedizioni, ed ecco che da questo mese Sony lancerà sulle sue piattaforme diverse esperienze per tutti i gusti: Helldivers 2 e Foamstars si sono mostrati allo State of Play in vista dell'ormai imminente debutto sul mercato, mentre due dei titoli più attesi del mese di marzo, Rise of the Ronin e Dragon's Dogma 2, sono stati protagonisti di nuovi approfondimenti dedicati al gameplay aspettando l'esordio sull'ammiraglia PlayStation, che in entrambi i casi avverrà il 22 marzo.

Ad aprile sarà il turno di Stellar Blade, nuovo gioco di ruolo votato all'azione realizzato dal team di sviluppo sudcoreano Shift Up e altro grande protagonista della serata, con un video di presentazione che ha mostrato il sistema di combattimento: la protagonista Eve potrà destreggiarsi in un mondo postapocalittico facendo a fette i nemici sfruttando la sua fidata lama e tante abilità che fanno ben sperare sulla qualità del prodotto finale. L'uscita è prevista per il 26 aprile.

Tra un assaggio di Judas, il nuovo videogioco di Ken Levine che ricorda per molti versi uno dei suoi lavori più celebri (lo sparatutto sovrannaturale BioShock), è stato il momento della realtà virtuale, con due titoli previsti quest'anno su PlayStation VR2: il primo è Legendary Tales, gioco di ruolo di Urban Wolf Games ambientato in un mondo fantasy e in arrivo tra pochi giorni; il secondo è Metro Awakening VR, nuovo capitolo della saga basata sui romanzi dello scrittore russo Dmitry Glukhovsky che narrerà gli eventi prima di Metro 2033.

Il primo State of Play del 2024 sarà ricordato soprattutto per Silent Hill, la celebre saga di Konami che è stata al centro della presentazione con ben due giochi: il primo è ovviamente il rifacimento di Silent Hill 2, che si è ripresentato durante lo showcase con un nuovo video di gameplay ma senza offrire nuove indicazioni sulla data di lancio ufficiale; il secondo è il tanto chiacchierato Silent Hill: The Short Message, esperimento che la software house nipponica ha lanciato gratuitamente su PlayStation 5 poche ore dopo l'evento e che proietta i giocatori in un incubo che parla di temi delicati come autolesionismo, bullismo e suicidio adolescenziale.

L'evento si è concluso senza coinvolgere altri studi first-party PlayStation, ma con una promessa: tra pochi giorni, infatti, Sony tornerà a mostrare l'atteso Final Fantasy VII Rebirth con un secondo evento State of Play totalmente incentrato sul secondo atto del rifacimento per uno dei giochi di ruolo più amati di sempre. L'appuntamento, in questo caso, è fissato tra la notte del 6 e 7 febbraio.