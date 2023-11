App Store Awards 2023, Apple celebra i migliori videogiochi dell'anno

I quaranta finalisti scelti e svelati a metà novembre sono stati selezionati dai curatori di App Store per ogni nazione, non soltanto in base all’apprezzamento del pubblico ma anche per l’impatto culturale.

Anche Apple ha i suoi "Awards": come ogni anno, sono i responsabili del negozio digitale App Store a scegliere giochi e applicazioni per mobile che si sono distinti negli ultimi 12 mesi, divisi in dieci categorie.

Se non avete un dispositivo mobile come iPhone o iPad, non scappate: la maggior parte dei giochi che si è distinta durante la cerimonia indetta da Apple è disponibile anche per altre piattaforme, quindi potreste trovare spunti interessanti anche se giocate su PC, console o Android.

IGN

Il gioco dell’anno per iPhone è Honkai: Star Rail, eccellente gioco di ruolo di matrice nipponica che ricorda tremendamente Genshin Impact (non a caso, il progetto è realizzato dallo stesso team di sviluppo) e che rappresenta una delle migliori produzioni ruolistiche del 2023.

Disponibile su iPhone e iPad in formato "freemium" (quindi scaricarlo non costa nulla, ma include degli acquisti in-app per ottenere oggetti e altre risorse utili), Honkai: Star Rail può essere scaricato anche su PC, PS5 e Android.

IGN

Il gioco dell’anno per iPad è invece Lost in Play, che per inciso si gioca assai bene anche su iPhone. È una colorata avventura "punta e clicca" in cui i due protagonisti dovranno fuggire da un mostro e intraprendere una piccola odissea piena di enigmi e personaggi rocamboleschi.

Potete provare i primi momenti di gioco gratuitamente: poi, se il gioco vi cattura, è possibile sbloccare la versione completa per meno di 7 euro. Lost in Play è disponibile anche su PC, dispositivi Android e Nintendo Switch: si tratta di un'avventura davvero simpatica che vi consigliamo di provare anche se non siete fan del genere.

IGN

Il gioco dell'anno per Mac va a Lies of P, che i lettori di Mastergame conoscono molto bene. Il soulslike basato sul mondo di Pinocchio creato da Collodi e ispirato a Dark Souls (e gli altri giochi simili al concetto creato da From Software) ha conquistato anche gli editor di Apple grazie ai combattimenti serratissimi e all’ambientazione originale.

Impersonerete una versione molto oscura di Pinocchio in un’epica lotta contro i burattini ribelli della città perduta di Krat. Lies of P è disponibile anche su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

IGN

Naturalmente non poteva mancare un premio per il miglior gioco disponibile su Apple Arcade, il servizio "all you can play" di Apple che per meno di 7 euro al mese vi permette di giocare a oltre 200 titoli selezionati dalla casa di Cupertino senza costi aggiuntivi.

Scegliere il miglior gioco non dev'essere stato semplice, perché molti di quelli presenti sono davvero interessanti: alla fine, ha vinto Hello Kitty Island Adventure, un "simulatore di vita" à la Animal Crossing con i personaggi di Sanrio in cui non solo potrete arredare la casa ed esplorare il mondo di gioco, ma anche risolvere enigmi e puzzle. Si tratta di un’esclusiva per Apple Arcade, quindi potrete giocarlo solo su iPhone, iPad o Apple TV sottoscrivendo l’abbonamento al servizio.

IGN

Tra i vincitori del premio "Impatto culturale", c’è anche l’interessantissimo Finding Hanna. Dovendolo descrivere con un genere, appartiene alla categoria "Oggetti Nascosti": operativamente, nel gioco dovrete trovare degli oggetti in stanze sovraffollate di ogni genere di cose.

Nel gioco però c’è molto di più: innanzitutto, una storia all’insegna dell’inclusività e della formazione, ma anche personaggi molto profondi e delle vicende tutte da scoprire. È possibile scaricare e provare il gioco in veste del tutto gratuita, mentre per sbloccare la versione completa serve sborsare circa 7 euro. Finding Hanna è disponibile anche su PC e Android.

IGN

Sempre nella stessa categoria, troviamo un altro titolo davvero imperdibile. Si tratta di Unpacking, il rilassante gioco in cui bisogna mettere tutto in ordine: inizialmente sembra un semplice "gioco a incastri" in cui dovete capire come disporre al meglio camicie, televisori e libri in una stanza, ma in realtà racconta anche una storia.

Il gioco è disponibile praticamente per tutte le piattaforme, mentre nelle versioni iPhone e iPad (disponibili al prezzo di 9,99 euro) si gioca benissimo grazie al sistema di controllo touch.