30 novembre 2018 10:40 Mastergame compie un anno Primo giro di boa per il nostro canale dedicato ai videogiochi: ecco cosa vi è piaciuto di più

Come vola il tempo. È già passato un anno da quando, tra le sezioni di Tgcom24, Mastergame ha fatto il suo esordio. Realizzato in collaborazione con IGN Italia e dedicato ai videogiochi a tutto tondo, il canale “viola” di Tgcom24 si è fin da subito posto l’obiettivo di trattare il mondo dell’intrattenimento elettronico come si merita: in modo approfondito e puntuale, serio e dettagliato nelle valutazioni, senza disdegnare, quando possibile, un approccio scanzonato quando si è trattato di parlarvi di curiosità e aneddoti divertenti.

Uno sguardo a trecentosessanta gradi che non ha certo dimenticato la storia del videogioco: le nostre rubriche dedicate alle piattaforme storiche (per esempio: Amiga, Commodore 64, PlayStation) sono state molto apprezzate, così come le divertentissime escursioni di Joystick nelle sale giochi degli anni ’80. Ma, sempre attenti al presente, vi abbiamo raccontato le basi degli eSport e abbiamo presentato un mondo fantastico, quello dei cosplayer, andando a scavare ben oltre la singola foto tra le tecniche, le motivazioni, le ispirazioni di questi ragazzi. E per quanto riguarda il futuro? Vi abbiamo dato le primissime anticipazioni delle nuove console con cui giocheremo domani, la PlayStation 5 e Xbox “Scarlett”: siamo sempre alla ricerca di indiscrezioni per aiutarvi a capire quale sarà il futuro di questo mondo.

Il calcio, certo, è stato uno degli argomenti più commentati e appassionanti: la sempre verde rivalità tra PES e FIFA ormai ha varcato i confini dei salotti e i due giochi sono diventati vere e proprie piattaforme planetarie, capaci di coinvolgere milioni di giocatori in molti modi diversi. È per questo che, ogni venerdì, prosegue la nostra rubrica dedicata a FIFA Ultimate League, o FUT, il modo perfetto per coniugare una passione del passato, quella delle figurine, con i più moderni simulatori calcistici. E non è un caso che tra gli articoli più letti quest’anno si trovi il nostro approfondimento sui giocatori più forti presenti in FIFA 19.

Ma oltre al “classico”, ci siamo occupati anche delle nuove tendenze e dei giochi più particolari, proponendovi per esempio aggiornamenti costanti su Minecraft, con consigli su come cominciare a giocare, e soprattutto Fortnite, che stiamo seguendo settimana dopo settimana per raccontarvi tutte le novità introdotte dalle varie Stagioni proposte. Quello di Fortnite è stato senza dubbio il fenomeno di quest’ultimo anno, con tutte le polemiche che si è portato dietro, non ultima quella dei rapper e attori che si sono visti “citare” le movenze e i balletti nel gioco. Movenze e balletti ripresi poi, addirittura, dai calciatori impegnati nel Mondiale di Russia 2018.