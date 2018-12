5 dicembre 2018 17:00 I cinque TV migliori per videogiocare del 2018 LCD o OLED? Serve davvero il 4K o basta ancora il Full HD? Ecco una guida all’acquisto per scegliere il TV gaming ideale

Acquistare oggi un nuovo TV in ottica gaming non può prescindere dall’abbinamento 4K e HDR, soprattutto ora che PlayStation 4 Pro e Xbox One X possono contare su sempre più titoli che supportano questo binomio (senza contare naturalmente i PC a seconda della scheda video che montano). Un TV 4K/Ultra HD ha un pannello con risoluzione di 3840x2160 pixel, mentre l’HDR (per i giochi si parla solo di HDR10, ovvero il formato più basico di questa modalità) significa gamma dinamica estesa e quindi una maggiore estensione tra i punti più chiari e quelli più scuri di un'immagine che punta a proporre un’esperienza visiva quanto più vicina alla realtà a livello di riflessi, colori, sfumature e picchi di luminosità.



Per godere appieno di un videogioco in 4K su console (ma anche su PC), è meglio puntare su un TV che rispetti alcune prerogative precise. È poi vero che il 4K non è per forza obbligatorio per giocare (Switch ad esempio non va oltre il Full HD e anche per Xbox One e PlayStation 4 un TV 4K è superfluo), ma la discesa costante dei prezzi e la questione relativa all’HDR (i TV Full HD con HDR sono infatti una mosca bianca) hanno ormai spinto il mercato verso i TV Ultra HD e, per fortuna, c’è l’imbarazzo della scelta sia a livello di prezzi, sia come dimensioni e ricchezza di funzioni.

Ecco i cinque TV del 2018 che vi consigliamo per videogiocare al meglio tenendo conto soprattutto del numero di ingressi HDMI (che di questi tempi non bastano mai), dell’ampiezza dell’angolo di visione e soprattutto del valore di input lag. Con questo termine si indica il ritardo che intercorre tra la ricezione di un comando dal controller della console e la visualizzazione della corrispondente azione sullo schermo.



Un valore che dovrebbe idealmente essere al di sotto dei 35 millisecondi per poter giocare senza problemi, specialmente ai giochi competitivi online. Per fortuna un’apposita modalità Gaming (o Game Mode) è presente ormai nella maggior parte dei TV in commercio (OLED compresi) e il suo scopo è quello di eliminare filtri e processi video per mantenere il segnale proveniente dalla console/PC il più rapido possibile.

Samsung QE55Q9F - Con un input lag di 20 millisecondi in modalità gaming (22 secondo in HDR) e tecnologia QLED basata quantum dot elettroluminescenti, questo TV LCD top di gamma di Samsung da 55’’ ha un picco di luminosità di 2000nit a tutto vantaggio della qualità di visione in HDR. Il Samsung QE55Q9F (esistono anche i modelli da 65’’ e 75’’) è un TV 4K/HDR che si avvicina per molti versi alla qualità di un OLED, superandola su alcuni versanti (picco di luminosità) ma senza eccellere in altri (neri e contrasto). Online si trova a partire a partire da circa 2200 euro.

LG OLED55C8PLA - Con questo TV, che online parte da circa 1500 euro, si passa alla tecnologia OLED e la serie C di LG è la migliore in assoluto come rapporto qualità-prezzo visto che è dotata dello stesso processore video delle gamme più costose, rispetto alle quali differisce solo per alcuni particolari estetici e per il diverso sistema audio (qui dobbiamo accontentarci del classico “suono da TV”). Troviamo 4 ingressi HDMI e l’input lag in modalità gaming è di circa 26 ms, mentre in HDR la luminosità ha un picco teorico di 1000nit.

Samsung UE65MU7000 - Con un prezzo online che parte da circa 1200 euro, questo TV LCD-LED costa relativamente poco per essere un 65’’ 4K-HDR. L’input lag in Game Mode è di circa 21 millisecondi, l’angolo di visione sufficientemente ampio e gli ingressi HDMI sono tre. Da segnalare anche il design Slim, la tecnologia Pure Color per una riproduzione ottimale dei colori, il picco di luminosità di 1000 nit e la ricchissima sezione Smart con l’accesso a tantissime app.

Philips 55OLED803 - Se volete provare l’ebbrezza di giocare in 4K-HDR godendovi il sistema Ambilight, che proietta dietro e ai lati del TV delle luci colorate in sincrono con i contenuti che si stanno guardando, questo OLED di Philips da 55’’ (si parte da circa 1600 euro) è la scelta ideale. L’input lag non è bassissimo (circa 30 ms in modalità gaming) e anche la luminosità massima (come per qualsiasi OLED) non è pari a quella di un TV QLED, ma l’ottima qualità video e l’aggiunta dell’Ambilight fanno la differenza.