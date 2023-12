Games In Italy: al via la terza edizione dell'evento dedicato ai videogiochi italiani

Dai motori di Ride 5 alle botte di Bud Spencer e Terence Hill in Slaps and Beans 2, sono oltre 200 i videogiochi per PC inclusi nell'iniziativa di Steam

Per cinque giorni, da oggi fino a martedì 12 dicembre , è attiva infatti la promozione Games in Italy : si tratta di una speciale iniziativa promossa da IIDEA , l’associazione categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, che propone in un’unica pagina oltre 200 prodotti videoludici italiani .

Steam , la più grande piattaforma digitale di distribuzione di videogiochi per PC, mette in vetrina i videogiochi italiani.

Una vetrina che include videogiochi, contenuti aggiuntivi e DLC realizzati da oltre cinquanta studi di sviluppo italiani, tutti proposti a un prezzo speciale per la cinque giorni dell'evento.

IGN

Si tratta di un’occasione imperdibile per scoprire il meglio della produzione italiana degli ultimi anni: dai racing di Milestone, con Ride 5 e SBK 22, al picchiaduro a scorrimento Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 di Trinity Team, ma non mancano tanti videogiochi sorprendenti da scoprire o recuperare. È il caso della recentissima avventura narrativa estiva dai toni horror Mediterranea Inferno di Santa Ragione, ambientata nella Puglia post-pandemica, oppure del delizioso Retro Gadget di Licorice ehf e Studio Evil, vero e proprio simulatore di banco di lavoro per montare e programmare dispositivi elettronici.

Tra i tanti titoli in offerta ci sono anche due vere e proprie rivelazioni: una di quest’anno, come il roguelike a tema costruzione villaggi DotAGE di Michele Pirovano, e uno dello scorso anno, ovvero l’inquietante gestionale a tema vittoriano Ravenous Devils, titolo di Bad Vices Games decisamente ispirato a Sweeney Todd.

IGN

A proposito di giochi del 2022, un’intera sezione della pagina dei saldi è dedicata a tutti i videogiochi nominati all’ultima edizione degli Italian Videogame Awards, premio con una giuria internazionale che celebra l’industria italiana assegnando una statuetta al miglior videogioco, al miglior titolo di debutto e a quello più innovativo. Quest’anno a trionfare come "Best Italian Game" è stato tERRORbane di BitNine Studio, un’avventura comica ambientata proprio all’interno di un classico gioco di ruolo, con tanti riferimenti al mondo videoludico.

Il premio "Best Italian Debut Game", invece, è andato a Venice 2089 di Safe Place Studio, un’avventura grafica che riflette sul cambiamento climatico in una zona cruciale come la laguna veneziana. La statuetta del gioco più innovativo, invece, se l’è aggiudicata Santa Ragione con Saturnalia, un’avventura folk horror ambientata in Sardegna che richiama alla mente il giallo all’italiana e mette insieme leggende popolari, una trama intricata e un sistema di gioco sorprendente.

Games in Italy è dunque l’occasione migliore per recuperali, ma tra gli altri titoli presenti nella promozione e candidati a una statuetta, non si possono non citare due tra le produzioni italiane più ambiziose degli ultimi anni, come Soulstice, hack 'n' slash dark fantasy di Reply Game Studios, e Batora: Lost Haven, l’action RPG, di Stormind Games.

I giochi da segnalare sarebbero sicuramente tanti altri, come il celeberrimo Assetto Corsa Competizione, vista la grande tradizione di racing game tricolore, ma il nostro invito è quello di esplorare la pagina Steam alla ricerca di piccole e grandi avventure per tutti i gusti.

Tra l’altro, Games in Italy è anche un modo per iniziare a scrutare il futuro, visto che è possibile scoprire anche alcuni dei giochi italiani in arrivo nei prossimi mesi, come Simon the Sorcerer Origins, il grande ritorno del mago di Adventure Soft in un prequel sviluppato da Smallthing Studios, l’avventura stealth Steel Seed di Storm in a Teacup o Bye Sweet Carole di Little Sewing Machine, un thriller ispirato stilisticamente ai classici Disney.

Insomma, Games in Italy rappresenta l’occasione perfetta per supportare l’industria italiana dei videogiochi, nonché un’immagine nitida e d’impatto di una produzione sempre crescente sia per quantità, sia per qualità e, soprattutto, varietà.