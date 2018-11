Fortnite: guida alle sfide della settimana 9, stagione 6

Ecco le posizioni:



- Est di Crocevia del Ciarpame;

- Parco Pacifico;

- A sud ovest rispetto al Rifugio Ritirato;

- Vicino al ponte, sul punto di confine tra deserto e area verde.



Rimani per 30 secondi in aria a bordo di un veicolo

Volate per 30 secondi mentre siete sopra a un carrello della spesa, un ATK o un Quad. Fortunatamente non è necessario completare questa sfida in un colpo solo: gettatevi da rampe o scogliere fino ad accumulare il quantitativo necessario di secondi di volo.



Fase 1: consuma fungi

Una sfida a più fasi. La prima vi richiede semplicemente di consumare un totale di 20 funghi – di solito si trovano in gruppi. Cercateli in zone paludose o vicino ad alberi grandi (come a Rifugio Ritirato).



Ecco gli altri step:



- Fase 2: consuma pozioni scudo piccolo

- Fase 3: consuma pozioni scudo

- Fase 4: consuma caraffe da bevute



SFIDE BATTLEPASS



Infliggi danni con fialette puzzolenti, granate appiccicose o granate

Infliggete un totale di 300 danni agli avversari utilizzando le armi indicate. Le fialette puzzolenti sono sconsigliate per il danno ridotto, quindi date le priorità alle altre due. Se incrociate una squadra nemica ignara del pericolo non esitate e gettate un esplosivo nel mezzo!



Infliggi danni alle strutture degli avversari con la dinamite

Questa tipologia di esplosivi è stata da poco aggiunta al gioco, e questa sfida vi richiede di infliggere un totale di 10000 punti danno alle strutture avversarie. Può sembrare tanto, ma considerate che una singola carica di dinamite mette sul tavolo 800 punti danno!