Unreal Engine, Epic Games Store e il futuro di Fortnite: le novità dell'evento State of Unreal

Epic Games va in scena alla GDC 2024 di San Francisco per svelare le sue strategie, con il ritorno del videogioco battle royale su dispositivi mobile

Continuano gli sforzi di Epic Games per ritagliarsi un ruolo sempre maggiore nell'industria dei videogiochi: in occasione dell'evento State of Unreal 2024 , tenuto nelle scorse ore nella cornice della Game Developers Conference di San Francisco, gli autori di Fortnite hanno condiviso un assaggio della nuova edizione del motore Unreal Engine con la prima demo di Marvel 1943 e condividendo le strategie per il futuro.

Epic Games ha invitato sul palco della conferenza State of Unreal 2024 numerose personalità dell'industria: oltre a Amy Hennig, creatrice di Uncharted che ha svelato il primo trailer del suo gioco in collaborazione con Marvel, c'è stato spazio anche per un nuovo video di Dune: Awakening e per le sue produzioni interne.

La prima novità è la conferma che ad aprile Epic Games lancerà la nuova versione 5.4 di Unreal Engine, che includerà un nuovo sistema di animazioni all'avanguardia conosciuto con il nome di MetaHuman Animator: si tratta della stessa tecnologia mostrata lo scorso anno da Ninja Theory per le animazioni dei personaggi di Hellblade 2: Senua's Saga, che è stata ripresentata in un'impressionante tech demo di Marvel 1943: Rise of Hydra e che farà parte della suite di Unreal Engine entro la fine del prossimo mese. Questa nuova versione offrirà il sistema di "Motion Matching", già intravisto nel Capitolo 5 di Fortnite, che diventerà accessibile per tutti gli sviluppatori al lavoro su Unreal Engine.

A proposito di Fortnite, Epic Games ha annunciato che MetaHuman Animator arriverà nel pacchetto di strumenti Unreal Editor per Fortnite (UEFN), permettendo a chiunque utilizzi gli strumenti per creare contenuti nell'ecosistema di Fortnite di accedere alle tecnologie MetaHuman Animator e MetaHuman Creator, dando vita a personaggi davvero indistinguibili dalla realtà, che possono essere animati semplicemente utilizzando dei video registrati su iPhone o una telecamera per il motion capture.

Con migliaia di contenuti realizzati su Fortnite grazie all'editor UEFN, Epic Games conferma che nel 2025 proporrà la prima stagione del suo battle royale realizzata completamente utilizzando questo editor di livelli, con alcune novità (come la possibilità di utilizzare una visuale in prima persona) che renderanno l'offerta ancora più completa per i creatori. Ci sarà infatti l'opportunità di prendere in prestito alcuni elementi da Rocket Racing, Fall Guys e LEGO per creare esperienze di gioco sempre più avvincenti e guadagnare attraverso Fortnite: in tal senso, l'azienda conferma che sono 80mila le isole create finora dalla community, con 320 milioni di dollari pagati da Epic Games ai creatori di contenuti per le loro opere.

La vittoria più importante riguarda tuttavia l'arrivo di Epic Games Store su dispositivi mobile: dopo l'entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA), nuovo regolamento europeo sui mercati digitali approvato dal Parlamento europeo nel luglio del 2022, Epic Games ha confermato la distribuzione di una versione nativa per il suo negozio, che sarà il primo dedicato ai videogiochi ad arrivare su più piattaforme (PC, Mac, iOS e Android) e a garantire gli stessi benefici: gli sviluppatori manterranno dunque l'88% degli introiti, con il 12% che andrà nelle casse di Epic Games. Tutti gli introiti derivati dagli acquisti in-app, invece, saranno distribuiti al 100% nelle casse dei rispettivi sviluppatori.

Una volta che la versione portatile di Epic Games Store sarà distribuito su Android e iOS, Fortnite tornerà su dispositivi mobile dopo il blocco del 2020: il suo ritorno in formato, per il momento, resta tuttavia confermato solo sul mercato europeo.