Dal ritorno di Mario Golf a Splatoon 3: tutte le novità del Nintendo Direct di febbraio 

Con un lungo evento dedicato alle prossime novità per Switch , Nintendo ha presentato una sfilza di giochi che saranno disponibili sulla sua console ibrida nei prossimi mesi. Coloro che attendevano novità rilevanti per il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild saranno rimasti delusi dallo scoprire che il gioco sarà svelato soltanto entro la fine del 2021, con i fan di Link che si sono dovuti accontentare di un piccolo annuncio: il ritorno di Skyward Sword con una riedizione in alta definizione.

Le novità più interessanti del Nintendo Direct di febbraio sono state la conferma che Super Smash Bros. Ultimate vedrà due nuovi personaggi giocabili, presi in prestito direttamente da Xenoblade Chronicles (Pyra e Mythra), e la conferma che un nuovo capitolo di Mario Golf intitolato Super Rush arriverà il 25 giugno in esclusiva su Switch.

Con la presentazione di Skyward Sword HD, che arriverà sulla console ibrida con tanto di Joy-Con in edizione limitata, c'è stata anche la conferma di quello che sarà uno dei pezzi forti del 2022 di Switch: si tratta di Splatoon 3, terzo capitolo della saga sparatutto a base di inchiostro che Nintendo ha svelato con un intrigante trailer, in cui si scorgono il nuovo sistema di personalizzazione degli Inklings e un'arma inedita, un poderoso arco per colpire gli avversari dalla distanza.

Si guarda al futuro anche in casa Square Enix, con l'ambizioso Project Triangle Strategy che punta a raccogliere l'eredità di Octopath Traveler e proseguire sulla scia degli ottimi titoli bidimensionali realizzati dalla software house giapponese. Nonostante l'uscita fissata allo scorso anno, una demo di questo progetto è già disponibile per il download gratuito sulla console della casa di Kyoto.

Tornando in casa Nintendo, c'è stato l'annuncio di un pass stagionale per Hyrule Warriors: L'era della calamità, lo spin-off in salsa "musou" di The Legend of Zelda che si arricchirà di nuovi contenuti in due ondate, entrambe previste entro la fine dell'anno. Un altro dei titoli di spicco dell'azienda, Animal Crossing: New Horizons, si aggiornerà con contenuti a tema Super Mario per celebrare i 35 anni dell'idraulico più famoso dei videogame, mentre il gioco di ruolo Miitopia arriverà su Switch a maggio.

In mezzo ai nuovi trailer per gli imminenti Monster Hunter Rise, Bravely Default 2 e Ghosts 'n Goblins Resurrection, c'è stato spazio per il gradito ritorno di Ninja Gaiden con una raccolta, la Master Collection, che debutterà su Switch con tre riedizioni delle avventure della saga di Ryu Hayabusa.

Tra le altre novità di rilievo si evidenziano i trailer di World's End Club (in arrivo a fine anno), Knockout City (un gioco di dodgeball dagli autori di Mario Kart Live: Home Circuit), No More Heroes 3 (in uscita ad agosto) e Neon White, il nuovo e intrigante gioco di Annapurna Interactive.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!