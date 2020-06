Amazon Fire HD 8, il tablet perfetto per le famiglie

Se avete figli o fratellini in casa, siamo sicuri che adoreranno qualsiasi aggeggio con uno schermo touch. Gli under 15 impazziscono per YouTube, Instagram, Tik Tok, per i videogame e per i contenuti in streaming di Netflix, Disney+ e compagnia. Il problema è che consegnare uno smart device ai vostri figli ha sempre il rischio implicito che lo usino nei modi più astrusi e peggiori , comprese ricerche su siti equivoci o di lanciarlo dal quinto piano per vedere quanto è resistente. Buone notizie, però: il nuovo Fire HD 8 potrebbe essere la soluzione ai vostri dilemmi familiari .

Prima di tutto, costa poco. Meno di 100 euro se scegliete l’opzione di acquisto che include una pubblicità all’avvio, o 20 euro in più se preferite evitare del tutto gli spot pubblicitari. Nonostante il prezzo davvero basso se confrontato con i tablet concorrenti, il Fire HD 8 è più che decente quando si parla di performance e batteria. Può gestire serenamente la maggior parte dei videogame, non ha grosse problematiche nel riprodurre streaming in HD e la “carica” dura circa cinque giorni in modalità stand-by e una giornata di uso intensivo.

Altro punto vincente, il parental control. Ormai praticamente tutti i device hanno qualche forma di controllo parentale, ma quello di Amazon è molto flessibile. Potete decidere singolarmente quale applicazione possono usare i vostri figli, se limitare la possibilità di vedere video o avventurarsi per i social, addirittura controllare le attività sul tablet dal vostro PC.

Tuttavia, il tallone d’Achille dei tablet Fire è il sistema operativo. È basato su Android, ma è una variante a sé stante (si chiamano “fork”). Rispetto al vostro cellulare Android, la differenza che balza agli occhi è che il mondo Google (Chrome, YouTube, Google per le ricerche, e via dicendo) è rimpiazzato da quella Amazon. Avrete “di sistema” l’integrazione con Kindle per i libri e gli audiolibri, Amazon Prime come servizio streaming video, Alexa come assistente personale, Twitch per le dirette, Amazon Music e via dicendo. Da questo punto di vista, ha senso acquistare un tablet Fire solo se avete un account Amazon.



Le app principali ci sono tutte, così come i videogiochi più noti. Mancano applicazioni come YouTube (potrete accedervi via Web, naturalmente); presenti all’appello videogame classici Clash of Clans, Crossy Roads, Real Racing 3 e Asphalt 8, Minecraft, Monument Valley, diversi giochi LEGO, ma per esempio manca Fortnite (cosa che molti genitori è probabilmente un punto positivo). Non è un tablet pensato per i piccoli gamer, ma per quelli che ogni tanto giocano senza pretendere i titoli del momento.

Note positive finali: è abbastanza robusto, anche se consigliamo comunque una cover antiurto, il modello appena uscito dispone della USB C e, incredibile succeda su un tablet da 100 euro e non su quelli che costano il quadruplo, la videocamera frontale è piazzata sul lato lungo, pronta per essere utilizzate nelle videoconferenze in modo più comodo rispetto ai tablet che la hanno su quello corto.



Il Fire HD 8 costa 99 euro nella versione 32 GB (comunque espandibile via MicroSD) e con pubblicità Amazon all’avvio, che sono poco ingombranti e fastidiose. La versione 64 GB con le medesime pubblicità costa 129,99 euro, mentre se volete acquistare le versioni del tablet senza alcuna pubblicità costano rispettivamente 114,99 euro e 144,99 euro.

