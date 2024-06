Astro Bot, una galassia da scoprire nella nuova esclusiva PlayStation

Astro Bot, insomma, ha tutto quel che serve per riuscire a ritagliarsi uno spazio di rilievo in un anno non certo avaro in termini di uscite: con un comparto audiovisivo di prim'ordine e la solita, incredibile maestria nello sfruttare le potenzialità sensoriali di DualSense per offrire un'avventura intensa in termini di coinvolgimento, la nuova esclusiva per PlayStation 5 in uscita a settembre è pronta a portarci in una galassia ricca di sorprese e mondi avvincenti.