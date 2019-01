Ha davvero dell'incredibile l'incidente che si è verificato a Mankato, comune situato nel Minnesota, dove una bambina di soli due anni e mezzo è stata sbalzata fuori dall'auto in corsa, rimanendo illesa sull'asfalto. La scena è stata interamente ripresa da Chad Mock, che si trovava nelle retrovie. Come mostrano le immagini, la piccola - legata al seggiolino - esce inspiegabilmente dalla portiera del veicolo e la mamma al volante non si accorge di nulla. Solo 15 minuti dopo tornerà, visibilmente spaventata, sulla scena dell'incidente. Dopo il particolare episodio è stato lo stesso Chad, insieme ad altri passanti, a prendersi cura della piccola, che non ha mostrato nessuna ferita e nelle fasi successive all'episodio ha sempre mantenuto la calma.