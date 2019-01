Ufo nei cieli italiani: ultimi avvistamenti in Campania e Liguria

Le ultime immagini riguardano Paestum, in Campania, e Genova Rivarolo, in Liguria. Altri avvistamenti, riferisce sempre il sedicente Cufom, sono stati segnalati a Imperia e in altre zone d'Italia come Catania, Cava d'Ispica (Ragusa) e Peschiera Borromeo (Milano).



In mancanza di verifiche scientifiche, non costa niente tenere gli occhi puntati al cielo: se non si riesce a immortalare un oggetto volante non identificato, può sempre succedere di avvistare una semplice stella cadente fuori stagione.