Tivoli: Villa d’Este, Villa Adriana e il Santuario di Ercole Vincitore divengono scenografie per matrimoni da sogno

Un matrimonio da sogno immersi in un contesto ambientale e architettonico di assoluta bellezza e magnificenza come i siti di Villa d’Este, Villa Adriana e del Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli ? Ora è possibile. Per rispondere alle numerose richieste, l’ Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Villae ha infatti stipulato una convenzione con l’Amministrazione Comunale per celebrare i matrimoni civili sia presso i due siti Unesco che nel complesso monumentale del Santuario. Il direttore delle Villae, Andrea Bruciati , riserva ai futuri sposi spazi suggestivi ed esclusivi, quali la Gran Loggia e la Cappella del Cardinale a Villa d’Este, il Pecile a Villa Adriana, il Triportico e la Sala Grande al Santuario di Ercole Vincitore.

Orari e costi - La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili possono tenersi tra le ore 10 e le ore 18 nelle giornate di giovedì e venerdì, che non ricadano tra i festivi. I costi da sostenere per Villa Adriana e Villa d’Este sono: 4mila euro per non residenti e stranieri e 3mila per i residenti a Tivoli e nei comuni limitrofi (Castel Madama, Guidonia Montecelio, Marcellina, San Polo dei Cavalieri, San Gregorio da Sassola, Vicovaro, esclusa la Città Metropolitana di Roma Capitale). Per il Santuario di Ercole Vincitore, 3mila euro per i non residenti e stranieri; 1.500 per i residenti a Tivoli e nei comuni limitrofi (Castel Madama, Guidonia Montecelio, Marcellina, San Polo dei Cavalieri, San Gregorio da Sassola, Vicovaro, esclusa la Città Metropolitana di Roma Capitale). Nella tariffa è incluso l’allestimento di tavoli e sedie, un omaggio floreale, n. 30 ingressi gratuiti per la visita del sito e la possibilità di effettuare un servizio fotografico/video all’interno dello stesso sito prescelto.