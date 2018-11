Svezia, ecco il museo del cibo più disgustoso del mondo

Dall'uovo fecondato e bollito al pipistrello, passando dal "classico" formaggio con i vermi alle teste di coniglio speziate. Nel museo del cibo più disgustoso del mondo in Svezia non manca proprio nulla. Gli organizzatori hanno voluto mostrare come ciò che una persona trova disgustoso può essere un piatto prelibato per qualcun'altro.



Molte delle pietanze presenti all'esposizione, infatti, derivano dalle cucine tradizionali di tutto il mondo: c'è il Casu Marzu, il formaggio con i vermi della tradizione sarda, il Balut, l'uovo fecondato e bollito dalla Cina o il kumis, il latte di giumenta fermentato dalle regione russe. L'esposizione non è di certo adatta a tutti i palati, ma ha attirato molti curiosi coraggiosi che hanno voluto assaggiare le pietanze.