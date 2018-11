14 marzo 2015 Russia, modella cerca un uomo per avere un figlio e indice un concorso via web Commenti e critiche sulla pagina del Facebook russo di Elena Komleva, che afferma: "Nulla di cui vergognarmi"

16:28 - "Mia madre vuole un nipote ma nessuno mi vuole sposare, chi vuole diventare papà?". Lo scrive su Vkontakt (il Facebook russo) Elena Komleva, una modella della città di Cheliabinsk che ha dato il via all'alquanto balzano concorso "Lascia la tua traccia in me". La 29enne ha chiarito che basta un padre biologico, "non un compagno di vita" e che lo fa per non sentire più le assillanti richieste della madre.

Sul social network gli amici l'hanno incoraggiata, mentre molti ragazzi si sono già prenotati. Ma non mancano gli insulti e le critiche, che affermano sia un atto immorale. Lei risponde: "Non c'è nulla di cui vergognarsi".