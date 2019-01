Roma, si può affittare un fidanzato per scattare foto (e costa 350 euro)

Sei single e cerchi un fidanzato che ti scatti le foto mentre sei in vacanza nella Città Eterna? E' possibile affittare un "Instagram boyfriend", un finto fidanzato che per tre ore ti seguirà in un tour guidato tra le bellezze di Roma realizzando scatti perfetti da postare. E' l'iniziativa lanciata dall'agenzia turistica americana "Romaexperience", specializzata in città italiane. Il costo del ragazzo fake - che in realtà è un fotografo professionista - è di 350 euro. Non è tutto. Con lui potrai anche scattare foto romantiche: come quella in cui ti tieni aggrappata al suo braccio di fronte al Colosseo.