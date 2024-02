Renzo Rosso e la sua consueta festa di Carnevale "Be a celebrity for a night" a Venezia: "Ormai è una tradizione, quest'anno la più bella di sempre"

Renzo Rosso, fondatore di Diesel e presidente del gruppo OTB, sabato 10 febbraio, ha dato la sua consueta festa di Carnevale a Venezia: "Be a celebrity for a night".

Non erano presenti solo maschere di personaggi famosi, ma anche vip in carne e ossa, come racconta Rosso a Tgcom24: "Il party, che diamo ogni anno, ormai è diventato una tradizione per la città che mi ha 'adottato' (qui ho frequentato l'università, ho casa). Quest'anno, è stato veramente spettacolare. Forse il più bello di sempre. Hanno partecipato amici provenienti da tutto il mondo: celebrity - attrici, cantanti, presentatori - ma anche politici, banchieri e gente normale che lavora per me. Persone a me vicine, positive, internazionali, speciali. Abbiamo ballato fino all'una di mattina. È bello perché, a questa festa, le persone possono divertirsi fuori dagli schemi, come normalmente non fanno in altri party".