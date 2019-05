Oklahoma, l’incredibile salvataggio di un uomo intrappolato nel fiume in piena

Alcuni pompieri del Fire Department di Broken Arrow in Oklahoma sono riusciti a compiere un incredibile salvataggio. Un uomo mentre era a bordo della sua automobile è stato travolto improvvisamente dalla piena del fiume, dovuta alle forti piogge. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo aggrappandosi ad una staccionata rimanendo in attesa dei soccorsi per più di cinque ore.



I pompieri, una volta giunti sul luogo, sono riusciti grazie a un sistema di corde a salvare l’uomo e a portarlo a riva. Il conducente, incolume, è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti. Nell'area dell’incidente si sono concentrate delle forti alluvioni, tanto che le autorità hanno diramato un avviso di evacuazione volontaria proprio a causa delle inondazioni che possono colpire le zone abitate.